Psg, Suarez svela il problema di Messi: "Soffre il freddo"

06-12-2021 16:15

Messi sta faticando col Psg, soprattutto in Ligue 1. Se in Champions la Pulce ha firmato tre gol in quattro presenze, in campionato è fermo a una realizzazione. Suarez, ex compagno ai tempi del Barcellona, lo sente con frequenza: “Parliamo ogni giorno io e Messi. Abbiamo un rapporto speciale. Cerchiamo sempre di evitare le aspettative perché siamo giocatori e sappiamo come dobbiamo comportarci in quei momenti, parliamo delle partite, della famiglia”.

Suarez ha svelato il problema di Messi: “Mi ha detto che quando gioca con il freddo soffre molto. E ovviamente anche con la neve. Occorre abituarsi a com’è il freddo lì. Questo può essere un motivo del perchè non stia rendendo al massimo”.

