Psg torna quello della manita all'Inter, Luis Enrique cambia tutto e sbanca Nizza

Il PSG travolge il Nizza 4-0, torna in vetta alla Ligue 1 e convince con nuove soluzioni tattiche. Protagonista Nuno Mendes tra gol, assist e prestazione totale.

Il Paris Saint-Germain torna a vincere in Ligue 1. Dopo il ko casalingo contro il Monaco, la squadra di Luis Enrique è stata dominante come nella notte della Finale di Champions League contro l’Inter. Nella gara di ieri del campionato francese, in trasferta contro il Nizza, i parigini hanno vinto per 4-0 e riconquistato il primato in classifica: 60 punti, uno in più del Lens (59), con anche una gara da recuperare contro il Nantes. Situazione complicata invece per il Nizza, fermo al quindicesimo posto e con appena cinque lunghezze di vantaggio sull’Auxerre, in zona play-out.

Le scelte di Luis Enrique e un attacco reinventato

Tra assenze pesanti e rotazioni, Luis Enrique ha rivoluzionato l’assetto offensivo: Nuno Mendes avanzato sulla fascia e Khvicha Kvaratskhelia impiegato da falso nove. Una soluzione inizialmente sorprendente ma che ha funzionato rapidamente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo un avvio equilibrato, con due interventi decisivi del portiere del Nizza su Kvaratskhelia, il PSG ha preso il controllo del gioco. I padroni di casa hanno provato a rispondere con alcune occasioni, senza però impensierire seriamente Safonov.

Il rigore che sblocca la partita e il dominio parigino

Il match si accende nel finale di primo tempo: dopo un intervento del VAR per un fallo di mano di Sanson, Nuno Mendes realizza il rigore dell’1-0. Nella ripresa il PSG accelera: al 50’ Désiré Doué firma il raddoppio su assist proprio di Mendes.

L’espulsione di Ndayishimiye al 60’ spiana definitivamente la strada ai parigini, che dilagano nel finale con Dro Fernandez (al primo gol con il club) e Warren Zaïre-Emery, fissando il punteggio sul 4-0.

Il protagonista della gara è stato Nuno Mendes: schierato in una posizione più avanzata, il portoghese ha realizzato un gol su rigore e un assist mantenendo costante la sua presenza in fase offensiva. Una soluzione tattica che potrebbe essere riproposta anche in contesti più impegnativi, come i quarti di Champions League.

Le polemiche arbitrali e la rabbia del Nizza

Non sono mancate le proteste da parte del tecnico del Nizza per il rigore assegnato al PSG. “Siamo indignati”. L’allenatore ha criticato la decisione arbitrale, ritenendo il tocco di mano troppo ravvicinato per essere punito.

Ulteriori lamentele riguardano un episodio precedente: ” un doppio tocco al momento del tiro”. Un dettaglio che, secondo il tecnico, avrebbe dovuto essere rivisto e che complica ulteriormente la posizione in classifica in Ligue 1.

Luis Enrique soddisfatto: “Serata perfetta”

Al termine della gara, l’allenatore del PSG ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sì! È stata una serata perfetta. Penso che abbiamo dimostrato chiaramente che tipo di squadra siamo. Nuno ha giocato da esterno, ma ha avuto la libertà di muoversi tra le linee. Può giocare da numero 9. Beraldo ha dimostrato di avere le capacità tecniche per giocare da centrocampista. Sono felicissimo; è stata una piacevole sorpresa.”

Conclude il tecnico del PSG: “Stiamo dimostrando di voler migliorare i nostri giocatori e la squadra. Vogliamo giocatori che diano il loro contributo. Sono contento di Beraldo, di Lucas Hernandez. Sono contento di Dro. Ha dimostrato di sapersi inserire in area. Sono contento di tutto questo.”

Clicca qui per le ultime news di Ligue 1