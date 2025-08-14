Psg-Tottenham, moviola: gol annullato, due rigori negati ed emozioni infinite, che sarebbe successo con Donnarumma?

La prova dell’arbitro Pinheiro nella Supercoppa Europea a Udine analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Joao Pinheiro, la scelta dell’Uefa per la Supercoppa Europeo, arbitro internazionale dal 2016, è un volto conosciuto nelle competizioni europee. Ha già diretto 68 partite di competizioni UEFA, e nella stagione 2024/2025 ha arbitrato diversi incontri decisivi, tra cui la semifinale di ritorno della Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0). Inoltre, è stato quarto ufficiale nella finale della Champions League vinta dal PSG contro l’Inter. La scorsa stagione, l’arbitro ha diretto due finali: Supercoppa portoghese, vinta dal Porto e l’Allianz Cup, la Coppa di Lega, vinta dal Benfica. Entrambe le squadre hanno battuto lo Sporting Lisbona ma vediamo come se l’è cavata ieri al BluEnergy Stadium di Udine il fischietto portoghese.

I precedenti tra le due squadre

Una sola volta gli Spurs avevano incontrato in precedenza i parigini, nella coppa Campioni del 2017 quando si imposero per 4-2.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia con l’azero Elchin Masiyev IV uomo, Tiago Martins al VAR e Fábio Melo all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori: Richarlison, Barcola, Pancho, Danso, Dembélé.

Psg-Tottenham, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo tempo senza episodi particolari. Il primo giallo al 54′, è per Richarlison per proteste eccessive dopo un fallo fischiato a sfavore. Al 55′ incursione in area chiusa all’ultimo e proteste vibranti dei londinesi, che chiedevano un calcio di rigore. Un minuto dopo ammonito Barcola e successivamente Pancho per gioco falloso. La gara si fa cattiva e spezzettata, nuovo giallo al 61′ per Danso. Al 66’ Barcola segna dopo una respinta di Vicario su Doué e un altro tiro respinto da Fabian Ruiz, ma interviene il Var e la rete viene annullata per un fuorigioco dell’ex napoletano. All’89’ cade in area Hakimi, troppo poco secondo l’arbitro per un rigore. Dembele protesta e viene ammonito. Dopo la rimonta nei minuti finali del Psg e il 2-2 al 90′ ai rigori la spuntano i francesi anche grazie a Chevalier (autore di una papera però nei tempi regolamentari). Che sarebbe successo con Donnarumma tra i pali?