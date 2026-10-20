Il Psg travolge il Barcellona ma Kvara si infortuna gravemente: City a valanga, poker Liverpool

Spettacolare 4-2 al Parco dei Principi: non basta il solito gioiello di Yamal, brutto infortunio al ginocchio per il georgiano che esce in lacrime

Va in archivio la prima parte della terza giornata di Champions League, una giornata che fino ad ora non ha visto grandi sorprese ma lo spettacolo non è di certo mancato. Da sottolineare, oltre alle grandi risposte di Roma e Napoli, il poker che il Psg infligge al Barcellona, con il Liverpool che è l’unico a tenere il ritmo dei parigini.

Psg poker al Barcellona

È il big match del Parco dei Principi a catalizzare l’attenzione nella serata di Champions League. PSG e Barcellona danno vita a una sfida spettacolare, degna di una finale anticipata, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, occasioni da gol e colpi di scena. A spuntarla sono i parigini, capaci di imporsi per 4-2 al termine di una partita che sembrava essersi messa sui binari favorevoli agli ospiti.

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Kvara ko, sembra grave

Ad aprire le marcature è Doué, che porta avanti il PSG in prossimità dell’intervallo con una conclusione precisa nell’angolino basso. La gara resta vivace anche nella ripresa, con il Barcellona che prova ad alzare il ritmo e a prendere in mano il controllo del gioco. Gli infortuni di Kvaratskhelia, alle prese con un problema al ginocchio che desta preoccupazione, e di Marquinhos, insieme al triplo cambio deciso dalla panchina blaugrana, sembrano spostare l’inerzia della sfida dalla parte degli ospiti.

La valanga parigina

Il Barcellona va vicino al vantaggio con Torres, che colpisce il palo da pochi passi a circa venti minuti dal termine. Un’occasione clamorosa che, invece di premiare i catalani, precede la nuova accelerazione del PSG. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, Lucas Hernandez svetta di testa e insacca, riportando avanti i francesi contro l’andamento del gioco. La risposta blaugrana non si fa attendere. A dodici minuti dal fischio finale, Lamine Yamal brucia in velocità Warren Zaïre-Emery e trova il varco per battere il portiere con una conclusione da posizione estremamente angolata. È il gol del 2-2, che sembra poter riaprire definitivamente la partita.

Ma il PSG ha ancora molto da dire. Appena due minuti dopo il pareggio, Vitinha trova lo spazio al limite dell’area e lascia partire una conclusione potente che vale il 3-2, facendo esplodere il Parco dei Principi. Il Barcellona accusa il colpo e nel finale è costretto ad arrendersi all’ulteriore accelerazione dei padroni di casa.

A mettere il sigillo definitivo sul successo è Fabián Ruiz, che firma il quarto gol e chiude i conti. Il PSG si prende così una vittoria pesante e spettacolare, superando un Barcellona capace di restare in partita fino agli ultimi minuti, ma punito dalla concretezza e dalla qualità offensiva dei francesi.

Cinquina del Manchester City

Senza storia Manchester City-Aek Atene. Al City sono bastati 12 minuti per raccogliere i frutti del proprio dominio iniziale: la punizione di Enzo Fernandez si è stampata sulla traversa e Elliot Anderson ha ribadito in rete. Nel finale di primo tempo il 2-0 di Foden. Nel secondo tempo l’Aek accorcia con Pilo, ma Cherki ristabilisce il doppio vantaggio prima della doppietta conclusiva ancora di Foden.

Rimonta Liverpool

Importante successo del Liverpool sul Villarreal, che consente ai Reds di affiancare il Psg in vetta alla classifica. Ospiti avanti con Mikautadze che ha capitalizzato un colpo di testa errato di Virgil van Dijk. Raddoppio spagnolo alla mezz’ora con Cardona, gol che risveglia il Liverpool che dopo pochi minuti dimezza lo svantaggio grazie a un colpo di testa di Alexis Mac Allister. Il Liverpool ha trovato il pareggio in pieno recupero, con Ronald Araujo a segno sul secondo palo dopo un superbo suggerimento dell’ispirato Ngumoha. Nel secondo tempo ancora McAllister in gol, imitato pochi minuti dopo da Wirtz. Il gol di Oluwasey non è sufficiente per il sottomarino giallo.

Le altre partite

Altro match interessante quello che si è giocato a Stoccarda tra i padroni di casa e l’Atletico Madrid. Vantaggio tedesco al 36′ con Leweling, in avvio di ripresa il pari di Alvarez. I colchoneros rimangono in dieci per il rosso a Hjulmand, ma riescono a tenere e portano a casa un punto importante. Il Psv vince in casa del Porto grazie a Til, mentre nel pomeriggio Fenerbahce e Slavia Praga avevano pareggiato 2-2 e il Borussia Dortmund aveva vinto 2-1 in casa del Sabah Baku.

Tutti i risultati

Porto-PSV 0-1

57′ Til

Liverpool-Villarreal 4-3

4′ Mikautadze (V), 29′ Cardona (V), 36′ e 65′ Mac Allister (L), 45+2′ Araujo (L), 68′ Wirtz (L), 87′ Oluwaseyi (V)

Manchester City-AEK 5-1

12′ Anderson (M), 34′, 65′ e 76′ Foden (M), 52′ Pilo (A), 57′ Cherki (M)

Napoli-Bodo/Glimt 4-3

1′ Politano (N), 27′ Hauge (B), 41′ e 75′ McTominay (N), 62′ Helmersen, 88′ aut.Bjortuft (N), 90+4′ Fet (B)

PSG-Barcellona 4-2

38′ Doue (P), 55′ Espart (B), 72′ Hernandez (P), 79′ Yamal (B), 81′ Vitinha (P), 86′ Ruiz (P)

Roma-Slovan Bratislava 4-0

21′ Hermoso, 39′ Molina, 52′ Pisilli, 56′ Malen

Stoccarda-Atletico Madrid 1-1

36′ Leweling (S), 47′ Julian Alvarez (A)

Il programma del 21 ottobre

Manchester Utd (ore 18.45); Lille – Galatasaray (ore 18.45); Aston Villa – Viking; Bruges – Lens; Bayern Monaco – Arsenal; Inter – Shakhtar Donetsk; Real Madrid – RB Lipsia; Real Betis – Feyenoord; Sporting Lisbona – Lask Linz

La classifica

Liverpool, Paris Saint Germain 9 punti; Stoccarda 7 punti; Arsenal, Aston Villa, Barcellona, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Betis, Real Madrid, Sporting Lisbona 6 punti; Roma, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Psv Eindhoven, Shakhtar Donetsk 4 punti; Napoli, Como, Aek Atene, Bodo Glimt, Bruges, Feyenoord, Lens, Manchester United, RB Lipsia, Sabah Baku, Villarreal 3 punti; Fenerbahce 2 punti: Slavia Praga, Viking 1 punto; Inter, Galatasaray, Lask Linz, Lille, Porto, Slovan Bratislava 0 punti