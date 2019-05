PSG, Tuchel apre all'addio di Neymar e Mbappé

Il PSG rischia di perdere le sue stelle. Sia Neymar che Mbappé potrebbero, il prossimo anno, non essere più protagonisti a Parigi. Tantissimi i club sulle loro tracce, in particolare il Real Madrid (pronto ad una rivoluzione per accontentare Zidane).

Il tecnico Tuchel è chiaro in merito: "Non siamo stupidi, sappiamo che ci sono club che vogliono i nostri giocatori. Io, come tecnico, spero rimangano ma, se non sarà così, troveremo le soluzioni appropriate", le sue parole riportate dal MundoDeportivo. Insomma, Tuchel si sta preparando a non avere più Neymar e Mbappé.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 07:35