Psg, Tuchel mette in discussione Buffon

Le prime partite di Buffon con la maglia del Psg non sono certo state esaltanti. Dopo il gol incassato contro il Bayern Monaco, l'ex juventino ne ha subiti tre anche con l'Arsenal nella seconda partita della International Champions Cup. Nonostante si tratti soltanto di calcio di luglio, le sbavature di Gigi hanno alimentato i dubbi di Thomas Tuchel, il nuovo allenatore del club parigino.

Interrogato sull'argomento, il tecnico ha messo in guardia Buffon: "C'è una forte competizione per il ruolo del portiere, è presto per decidere chi sarà il titolare l’anno prossimo – le sue parole in conferenza stampa -. Lo farò quando tutti e tre, Buffon, Areola e Trapp, saranno al top della condizione. Magari chiederò a Gianluca Spinelli, il preparatore dei portieri, di decidere per me…".

Bastone e carota per Buffon, considerato da Tuchel un giocatore dal grande carisma, ma non certo titolarissimo: "Ha una grande personalità, e porta alla squadra una grande leadership. Io sono molto felice della qualità dei miei portieri – aggiunge il tecnico tedesco -. C'è una forte competizione, i ragazzi sono pronti a lottare per questo ruolo".

SPORTAL.IT | 29-07-2018 13:35