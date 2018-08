Psg, ultimo assalto a Milinkovic-Savic

Ultimo assalto del Paris Saint Germain a Sergey Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta le10sport.com, il club francese in questo finale di mercato sta facendo un nuovo tentativo per il centrocampista della Lazio. L'agente del giocatore, Mateja Kezman, ha incontrato Antero Henrique, direttore sportivo del Psg, per fare il punto della situazione: Claudio Lotito non si discosta dai 120 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

I transalpini manterranno il pressing fino alla chiusura della sessione, in programma il 31 agosto, ma sono frenati dai vincoli del fair play finanziario dopo gli acquisti faraonici di Neymar e Mbappè della scorsa estate.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 08:25