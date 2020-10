Psg a valanga: Florenzi, gol da favola

Quarto successo consecutivo per il Psg, che rivede le zone altissime della classifica: Angers travolto con un perentorio 6-1 al ‘Parco dei Principi’.

Mattatore della serata Neymar con una doppietta. In gol anche Mbappé, Draxler e Gueyé e pure Alessandro Florenzi: l’ex romanista, alla prima rete in Francia, ha sbloccato il risultato dopo soli sette minuti del primo tempo con un’autentica prodezza, un destro al volo dal limite dell’area dopo un pregevole palleggio.

Florenzi è stato schierato da titolare, per poi venire sostituito dal giovane Dagba al 72′. È invece rimasto a secco Mauro Icardi: dopo un inizio shock con due sconfitte nelle prime due partite il Psg ha ripreso quota ed è ormai in scia della capolista Rennes, distante solo un punto, ma con una partita in meno.



OMNISPORT | 03-10-2020 09:39