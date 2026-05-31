Psg: veleno su Messi dopo la Champions, Luis Enrique e il retroscena sui rigori

Luis Enrique vince la terza Champions da allenatore e la seconda consecutiva con il PSG, scherza sui rigori, ringrazia Claudio Bisceglia e Vitinha punge Messi.

Luis Enrique è nella storia. Il Paris Saint-Germain conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo. Stavolta il successo arriva al termine di una finale molto combattuta contro l’Arsenal, decisa ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. A condannare gli inglesi sono stati gli errori di Eze e Gabriel, che hanno consegnato il trofeo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il tecnico spagnolo continua una tradizione particolarmente favorevole: da quando guida il club parigino non ha mai perso una sfida decisa dagli undici metri, vincendo in totale sei trofei arrivati attraverso i rigori, ma l’eliminazione con la Spagna al Mondiale quando era ct pesa ancora tantissimo.

La battuta sul Mondiale e il precedente con la Spagna

Intervistato da Movistar+ dopo la vittoria, Luis Enrique ha commentato con ironia la sua fama di specialista dei rigori: “Ho perso i Mondiali contro il Marocco con la Spagna, mi hanno crocifisso per quello. Quando arrivi lì, dipende dalla qualità dei giocatori e dei portieri. E dalla fortuna. Questo non cambia la nostra prestazione o quella dell’Arsenal”.

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Il riferimento è all’eliminazione della Spagna contro il Marocco ai Mondiali del 2022, una sconfitta che all’epoca gli costò numerose critiche a causa degli errori dagli undici metri. Andamento ben diverso, invece, per il PSG contro l’Arsenal ai rigori.

Il ringraziamento speciale a Claudio Bisceglia

Nel corso dei festeggiamenti non è mancato un pensiero per il suo passato italiano. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex allenatore della Roma ha voluto ricordare una persona che ha avuto un ruolo importante durante la sua esperienza nella Capitale: “Io devo ringraziare il mio caro amico Claudio Bisceglia, il mio insegnante romanista”.

Bisceglia fu interprete e insegnante di italiano di Luis Enrique durante la stagione 2011-12 alla Roma. Grazie al suo supporto, l’allenatore spagnolo riuscì in breve tempo a padroneggiare la lingua italiana. Un rapporto di amicizia che dura ancora oggi e che Luis Enrique aveva già celebrato nel 2015 dopo il trionfo in Champions League con il Barcellona.

Vitinha punge Messi dopo il trionfo

Tra i protagonisti della finale c’è stato anche Vitinha, premiato dalla Uefa come miglior giocatore della partita.Il centrocampista portoghese ha colto l’occasione a fine gara per lanciare una frecciata a Lionel Messi, suo ex compagno al PSG: “Quando lasciò Parigi per andare all’Inter Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma oggi ne abbiamo vinte due di fila… Spero che stia guardando”.

Vitinha ha poi proseguito: “Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra, siamo migliorati tanto e crediamo moltissimo in quello che stiamo facendo e costruendo, ma ovviamente rispettiamo molto Messi per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Però, sul campo, volevamo dimostrare alla gente che si sbagliava ed è esattamente quello che stiamo facendo”.

Luis Enrique entra nella leggenda della Champions

Con questo nuovo successo europeo, Luis Enrique raggiunge quota tre Champions League vinte in carriera da allenatore. Un risultato che gli permette di agganciare alcuni dei tecnici più vincenti della storia della competizione.

La classifica all-time vede ancora in testa Carlo Ancelotti con cinque trionfi, seguito dal gruppo formato da Bob Paisley, Zinedine Zidane, Pep Guardiola e ora anche Luis Enrique, tutti a quota tre:

Carlo Ancelotti: 5 Bob Paisley: 3 Zinedine Zidane: 3 Pep Guardiola: 3 Luis Enrique: 3

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