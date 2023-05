PSG, Verratti salta la trasferta di Auxerre

Contusione al ginocchio per il centrocampista del club parigino (che già domenica potrebbe laurearsi campione di Francia) e della nazionale italiana

19-05-2023 10:59

Tra le fila del Paris Saint-Germain, si ferma Marco Verratti. Il centrocampista del club francese e della nazionale italiana, come riporta il sito ufficiale della società parigina, ha riportato una contusione al ginocchio e sarà costretto a saltare la trasferta di Auxerre in occasione della partita valevole per la trentaseiesima e terzultima giornata di Ligue 1, che potrebbe decretare la vittoria del campionato della formazione di mister Christophe Galtier, attualmente a 81 punti e a +6 dal Lens inseguitore.

L’appuntamento è fissato a domenica (21 maggio) con fischio d’inizio alle 20,45 allo Stade de l’Abbé-Deschamps.