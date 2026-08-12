I campioni d'Europa in carica mettono in bacheca un altro trofeo UEFA, superando in finale la vincitrice dell'ultima edizione dell'Europa League: l'ex stella del Napoli brilla ancora

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Alla Red Bull Arena di Salisburgo la Supercoppa Europea va al Paris Saint-Germain, che conquista l’ennesimo trofeo dell’era Luis Enrique, battendo con qualche difficoltà l’Aston Villa di Unai Emery, capace di vincere l’ultima edizione della UEFA Europa League. Agli inglesi non basta la favola Brian Madjo, all’esordio assoluto con la maglia dei Villans dopo oltre sei mesi in tribuna per problemi burocratici e in gol alla fine della prima frazione di gioco. All’undici transalpino, però, bastano le reti di Kvaratskhelia e Doué per avere la meglio su McGinn e compagni. In bacheca la prima coppa della stagione 2026/27.

Francesi sempre in possesso del pallino del gioco, ma il primo spavento arriva proprio dalle parti di Safonov, fulminato dal destro di Kamara al 13′. Per fortuna del portiere dei parigini, la sfera esce di un soffio. La risposta dei campioni d’Europa in carica non si fa attendere e al 21′ è il solito Kvaratskhelia a punire Bizot, infilato sul suo palo.

A Salisburgo, però, è la serata del giovanissimo Brian Madjo, classe 2009 che prima spreca tre clamorose occasioni da gol e poi centra il bersaglio grosso, sfuggendo alla marcatura di Pacho e superando Safonov da pochi passi. Soddisfazione immensa per lui e per Emery.

Nella ripresa, la partita resta equilibrata ma è una scalata sbagliata della difesa inglese a spianare la strada a Doué, lanciato a rete proprio dal neo entrato Dembelé con un’imbucata perfetta. Perfetta proprio come la conclusione a giro dell’attaccante del Psg, freddissimo a tu per tu con Bizot. Quanto basta per alzare al cielo il primo trofeo di questa annata e per chiudere un cerchio dopo la seconda Champions League consecutiva.