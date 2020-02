Psicodramma Juve: fan furiosi, ecco i disastri fatti in sei mesi

L’unico che è riuscito a prenderla con ironia è un tifoso della Juve che su twitter ha fatto riferimento a Sanremo scrivendo: “Di: Ronaldo, Sarri, Agnelli “Perdere a Verona” Dirige l’orchestra bianconera il maestro: Maurizio Sarri Canta: Cristiano Ronaldo”. Una maniera goliardica anche se amara per commentare lo scivolone del Bentegodi. Tutto il resto del mondo Juve però è furibondo.

LA CRISI – Dopo aver perso negli ultimi tempi anche contro Lazio e Napoli si può acclarare che la Juve sia in crisi e che nonostante i gol di Ronaldo la squadra giochi male e subisca tanto.

LE REAZIONI – Sui social da ieri e per tutta la giornata di oggi si riversa la rabbia del popolo bianconero che non ha più dubbi nell’indicare il principale responsabile della disfatta di Verona e in generale della deludente stagione juventina.

IL BILANCIO – C’è chi è crudo nel dipingere il bilancio del tecnico di Figline: “Il vate del bel gioco Sarri è riuscito in sei mesi a: Far inc… Dybala. Far inc…. Ronaldo. Far inc.. Higuain. Rendere la difesa migliore del mondo un colabrodo. Non dare un straccio di idea di gioco alla squadra. Segnare meno. Subire il doppio. Buttare nel ce.. Emre Can”. Una tesi che trova quasi tutti d’accordo.

O COSI’ O COSI’ – Un tifoso osserva: “O è colpa di Sarri e, quindi, va cacciato. Oppure è la squadra che rema contro e, perciò, Sarri va cacciato comunque… La situazione è più semplice di quanto appare”.

IL PARAGONE – Fioccano commenti e tutti negativi: “Se Sarri perde partite che può preparare con una settimana di libera, la situazione è gravissima” o anche: “Grande Sarri. Ha perso più partite in sei mesi di Allegri in 5 anni”, oppure: “Io non ho mai visto giocare così male la Juve e non venitemi a dire che con Allegri era peggio, perché peggio di questo schifo non ce n’è”.

LO SPRECO – La rabbia corre sul filo di twitter: “La Juve sta sprecando la presenza in rosa del giocatore più forte del mondo. Peccato mortale” e infine: “Io pensavo che Sarri fosse un mediocre, ma onestamente non immaginavo di vedere uno scempio del genere”.

