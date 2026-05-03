Psicodramma Juve, solo pari col Verona e Sogliano attacca: "Non ha cultura sportiva". La replica di Spalletti

La Champions torna a rischio per i bianconeri dopo l'1-1 con l'Hellas. Il ds scaligero tuona e accusa: "Ho visto cose che non mi piacciono". L'ex CT azzurro gli risponde.

Doveva essere una vittoria “scontata”, contro una squadra già retrocessa in Serie B. E invece la sfida casalinga con l’Hellas Verona ha rischiato di trasformarsi in una trappola per la Juventus, che ha evitato a fatica il clamoroso ko. Il ritorno al gol di Vlahovic ha scongiurato la sorprendente sconfitta per i bianconeri, ma la qualificazione in Champions è tornata a rischio per la squadra di Spalletti. Il vantaggio sul Como, che è avanti negli scontri diretti, è di tre lunghezze, mentre la Roma in caso di successo sulla Fiorentina può portarsi a -1. Mancano tre giornate al termine ed è piena bagarre.

Juventus-Verona, le clamorose accuse di Sogliano

Delusione sui social per il mezzo passo falso della Vecchia Signora, ma a tenere banco al termine del match sono state le accuse del ds scaligero Sean Sogliano, espulso all’ultimo minuto per proteste subito dopo la concessione di un calcio di punizione alla Juventus per dubbio fallo su Kalulu. Intervenuto a Sky, il dirigente gialloblu ha attaccato pesantemente la Juventus: “Salutiamo la Serie A, ma pensa che testa ho io, sono stato espulso anche oggi perché ho visto delle cose che non mi piacciono. Noi vogliamo parlare di cultura, poi ecco perché non andiamo ai Mondiali. Anche contro una squadra retrocessa io mi sento dire delle cose che non voglio ripetere perché dopo divento… Dovrei smettere di lavorare per dire ciò che penso“.

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Il ds dell’Hellas attacca la Juve: “Si lamenta dell’arbitro”

Alla domanda da studio – “a cosa si riferisce?” – Sogliano ha risposto: “Ma dai, una squadra forte, una grande società che si lamenta di un arbitraggio! A momenti la palla la buttavano dentro i tifosi. Il Verona ha avuto orgoglio, doveva orgoglio ai propri tifosi e ha portato a casa un punto. Se uno viene espulso perché si arrabbia per determinate cose…Filmate le due panchine e vedete. Siamo ancora nella cultura… Altro che parlare di VAR. Mi dispiace dire questo, ma lo dico da retrocesso”. E ancora: “Non mi interessa dire cosa farò. Mi interessa andare a casa e aver dimostrato ai nostri tifosi che nonostante la retrocessione siamo persone con orgoglio. Ok?”.

Spalletti risponde a Sogliano: “Quante perdite di tempo”

Che senso dare alle accuse di Sogliano? Qualcuno della Juventus ha detto qualcosa a quelli del Verona? Interpellato sulla questione, Spalletti ha replicato in modo piuttosto caustico alle considerazioni del dirigente scaligero: “Non ho capito cosa volesse dire il direttore Sogliano dicendo quelle cose lì, ma non l’ho capito. Vado a vederlo e poi gli rispondo. È stato criptico? Noi non ci siamo mai alzati dalla panchina. Ogni volta che il Verona subiva un fallo rimaneva a terra trenta secondi. Per fare un calcio di rinvio hanno usato il tempo massimo e a loro non è stato mai detto niente. Trenta secondi ogni calcio di rinvio“.