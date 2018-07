Psicosi Ronaldo-Juve: avvistamenti a Torino, spuntano le maglie

Cresce con il passare delle ore, a Torino e non solo, la psicosi Cristiano Ronaldo. Dall'incredulità nei confronti delle prime indiscrezioni, i tifosi della Juventus sono passati allo stupore, fino all'euforia delle ultime ore.

L'Italia calcistica non parla d'altro: l'agente di CR7, Jorge Mendes, ha incontrato il presidente del Real Florentino Perez confermandogli la volonta del giocatore di lasciare i blancos. Confermata anche la clausola da 100 milioni di euro, il presidente della Juventus Andrea Agnelli incontrerà nelle prossime ore il tecnico Massimiliano Allegri in un vertice di mercato in cui si metterà la questione sul tavolo. Marotta e Paratici, i due uomini di mercato, partiranno invece nelle prossime ore per Madrid.

Su Twitter già si diffondono le foto della nuova maglietta ufficiale numero 7 della Juve, con il nome Ronaldo, che l'Adidas sta già stampando, secondo le indiscrezioni.

Il livello di psicosi ha raggiunto livelli paradossali: il neo acquisto del Torino Armando Izzo al suo arrivo all’aeroporto di Caselle è stato scambiato proprio per l’asso portoghese, a causa dei lineamenti simili e gli occhiali da sole. Subito si è scatenato il delirio in rete, dove sui social molti hanno festeggiato lo sbarco della nuova stella, poi smentito.

Anche l'ex Christian Vieri è entusiasta per il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: "Per il calcio italiano sarebbe come vincere la lotteria. E' una Serie A di cui si parla poco all'estero, perché non ci sono i fenomeni di una volta: Ronaldo la rivitalizzerebbe. Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato, ogni domenica tutto il mondo si domanderebbe cosa ha fatto la Juve e quanti gol ha segnato Cristiano".

Intanto si diffondono anche le prime immagini della presunta nuova casa di Cristiano Ronaldo: una dimora di lusso fuori Torino. Si tratta di una villa di 1700 mq immersa in un parco da 44000 mq sulle colline torinesi. Situata a San Vito a Revigliasco, è considerata tra le più care del mondo.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 14:20