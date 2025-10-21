Psv-Napoli: le formazioni ufficiali. McTominay, Lang, Meret o Milinkovic-Savic, le scelte di Conte

Il Napoli in Olanda con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il ko di Torino e conquistare la seconda vittora in Champions: Conte ancora senza Hojlund, ecco l'undici azzurro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Napoli fa scalo al Philips Stadion di Eindhoven dove affronta il Psv in occasione della terza giornata di Champions League. Conte vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta di Torino, ma dovrà farlo senza Hojlund, ancora fermo ai box. Sciolte le riserve su McTominay e sulla presenza in campo dal primo minuto del grande ex Noa Lang. In attacco Lucca o De Bruyne falso nove? Le scelte del tecnico pugliese e le formazioni ufficiali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Psv-Napoli: McTominay sarà in campo?

Le formazioni ufficiali hanno fatto chiarezza sul dubbio principale di Conte che riguardava l’mvp dell’ultima Serie A: Scott McTominay. Lo scozzese, che aveva saltato la sfida persa di misura col Torino per un problema alla caviglia, ci sarà.

Come spiegato dall’allenatore nella conferenza stampa della vigilia, la scelta finale è spettata proprio al calciatore. Che ha smaltito il fastidio ed è pronto a guidare la missione riscatto del Napoli, a caccia di continuità in Europa.

Meret o Milinikovic-Savic, il ruolo di De Bruyne

Nella giornata di oggi è rimbalzata un’ipotesi clamorosa: quella di impiegare De Bruyne come falso nove al posto di Lucca, che ha deluso anche contro i granata.

Tuttavia Conte ha preferito non ricorrere a esperimenti rischiosi: l’ex Udinese sarà il terminale offensivo di un 4-1-4-1 in cui al belga ex Manchester City è affidato il compito di fare la differenza, come già successo con i due assist per Hojlund nella precedente partita di Champions contro lo Sporting. In difesa si registra il ritorno dal primo minuto di Buongiorno, tra i pali Milikovic-Savic vince di nuovo il ballottaggio con Meret.

Conte e la scelta sul grande ex Noa Lang

La presenza in campo di McTominay esclude Noa Lang, amatissimo in Olanda (la scorsa stagione fece ammattire la Juventus nel ritorno dei playoff valevoli per gli ottavi) e mai ancora schierato titolare da Conte.

L’ex Psv, che contro il Torino è entrato bene in partita, scalpita: vuole dimostrare di non essere un flop e ci terrebbe a ben figurare contro la squadra che gli ha permesso di approdare nel club campione d’Italia. La speranza è di avere una chance a gara in corso.

Psv-Napoli: le formazioni ufficiali