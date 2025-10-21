Pagelle PSV-Napoli 6-2: sussulto di McTominay poi dominio olandese. Beukema e Buongiorno da brividi

Ecco i top e flop del match del Philips Stadion, valevole per la 3a giornata di Champions. Umiliazione per i campioni d'Italia di Conte: anche De Bruyne fuori dal gioco

Torino non è stata solo una battuta d’arresto. Il Napoli sta tirando il fiato e in Champions League questo è un lusso che non può permettersi nessuno, specialmente su un campo ostico come quello del PSV. La squadra di Conte si porta anche in vantaggio con McTominay ben imbeccato da Spinazzola ma è solo un sussulto. La partita la fanno i campioni d’Olanda che dominano e affossano i partenopei con un umiliante 6-2 che vede andare a bersaglio Buongiorno (autogol), Saibari e Man (doppietta), Pepi e Driouech. Espulso Lucca. Nel finale ancora McTominay accorcia le distanze.

Le scelte di Bosz e Conte

La Champions come una scuola: serve per imparare. Questo il messaggio di Antonio Conte alla vigilia del test di Eindhoven con l’auspicio che i suoi ragazzi abbiano velocità di apprendimento.

Nessuno stravolgimento tattico per l’occasione, confermato il canonico 4-1-4-1 per il Napoli con recupero in extremis di McTominay e nuova occasione per il discusso Lucca. Il PSV sta andando forte in patria, meno in Europa. Bosz si affida al tridente composto da Man, Perisic e Til.

McTominay colpisce, gli olandesi rimontano

Il Napoli dimostra di voler fare la partita fin dalle prime battute, anche per scrollarsi di dosso i pensieri post Torino. Però è l’ex parmense Man a rendersi pericoloso richiedendo il pronto intervento da parte di Milinkovic-Savic. Saibari poco dopo segna ma da posizione di leggero offside. L’assenza di riferimenti offensivi degli olandesi crea qualche grattacapo agli undici di Conte, spesso in difficoltà in difesa.

La giocata decisiva la trova però Spinazzola che crossa al centro trovando il colpo di testa perfetto di McTominay che fa 1-0. Passano pochi minuti però per il pari biancorosso con Perisic che propizia l’autorete di Buongiorno. Da un pallone perso da Beukema arriva il sorpasso PSV con Saibari che si invola in porta e fredda Milinkovic-Savic.

Il Napoli sparisce e il PSV lo travolge

Nella ripresa il Napoli tenta la reazione immediata. Il colpo di testa di Lucca è impreciso. La difesa è però un crolabodo: il 3-1 arriva con Man che anticipa Beukema e deposita facilmente in rete. A quel punto Conte avvia la girandola delle sostituzione, inserendo anche l’ex di turno Noa Lang. Til si divora il poker a seguito dell’ennesimo pallone perso dai partenopei. I contadini assediano l’area di rigore dei campani.

Incomprensione tra Lucca e l’arbitro: il centravanti viene espulso complicando ulteriormente i disperati piani di rimonta dell’armata contiana. Ne approfitta ancora una volta Man che infila il poker. Nel finale trova ancora gloria McTominay, forse unica nota lieta tra gli azzurri. Poi la manita di Pepi e infine il sigillo di Driouech.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6 La parata su Man nel primo tempo è di rilievo. Sui primi 3 gol non può nulla, sul quarto è un po’ fermo.

Top e flop del PSV