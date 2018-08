PSV, Stella Rossa e Benfica in Champions

Il PSV Eindhoven, la Stella Rossa e il Benfica prenderanno parte ai gironi di Champions League, di cui ci sarà il sorteggio alle 13 di giovedì.

Tutto facile per il PSV, che dopo la vittoria in casa del Bate Borisov per 3-2, vince anche fra le mura amiche con un rotondo 3-0.

Qualche spavento in più per il Benfica, reduce dal 1-1 casalingo, va sotto in casa del Paok, ma la ribalta già nel primo tempo. Al 90esimo il risultato è di 1-4.

La sorpresa di serata è l’eliminazione del Salisburgo per mano della Stella Rossa, che pareggia per 2-2 in Austria e in virtù dello 0-0 dell’andata ottiene la qualificazione.

I risultati della serata di mercoledì:

Salisburgo-Stella Ross 2-2 (0-0)

(44', 48' Dabbur (Sa), 65', 66' Ben (SR))

Psv Eindhoven-Bate Borisov 3-0 (3-2)

(14' Bergwijn, 36' de Jong, 62' Lozano)

Paok Salonicco-Benfica 1-4 (1-1)

(13' Prijovic (P), 20' Jardel (B), 26' rig., 50' rig. Salvio (B), 39' Pizzi (B))

