Pubblico negli stadi: apertura del CTS

Incontro tra i vertici del Comitato Tecnico-Scientifico e quelli del calcio per parlare della parziale riapertura degli stadi nei prossimi mesi. La road map prevederebbe, come riporta la Gazzetta dello Sport, il ritorno di mille spettatori nelle partite in primavera.

Per quanto riguarda l’Europeo, l’intenzione è quella di arrivare ad aprire per il 30% della capienza totale. Un ulteriore incontro è stato fissato tra 15 giorni, quando si valuterà a che punto sarà la curva dei contagi in Italia.

OMNISPORT | 05-02-2021 09:54