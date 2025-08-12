Si terrà al Paladozza di Bologna, il prossimo 7 novembre, l’incontro valido per titolo mondiale di pugilato femminile Ibo dei pesi leggeri, attualmente vacante. Sul ring saliranno Pamela Malvina Noutcho Sawa, atleta della Bolognina Boxe che affronterà l’argentina Karen Elisabeth Carabajal. Il palazzetto dello sport emiliano tornerà ad ospitare un grande evento internazionale di pugilato, dopo la sfida per il titolo Ebu Silver dello scorso anno che decretò il successo di Malvina contro Jordan Barker Porter. (fonte Ufficio Stampa Bolognina Boxe) (NPK)
Pugilato, Pamela Malvina Noutcho Sawa a caccia del titolo mondiale Ibo
Pubblicato: