Pugno a cartellone, Montella va ko

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, è stato squalificato per due giornate.

L'ex timoniere di Milan e Siviglia è stato punito "per avere, al 48° del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, rivolto agli Ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all'atto dell'allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale".

SPORTAL.IT | 21-05-2019 16:49