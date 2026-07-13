Pugno, Kostic e Idrissou: tre viaggi diversi per inseguire il grande calcio. Le scelte di Juve, Milan e Inter

Restando a Milano, ma spostandoci sulla sponda nerazzurra del Naviglio, anche in casa Inter c’è un talentino che in queste ore ha fatto parlare di sé. Stiamo parlando di Jamal Idrissou, attaccante nato il 22 settembre 2007 e accostato da più parti a Pio Esposito e Marcus Thuram, ma anche a Mario Balotelli, con cui condivide la città natale, Brescia. Reduce da una stagione positiva che lo ha visto anche alzare la Supercoppa Primavera, Idrissou si è messo in mostra soprattutto nella passata edizione della Youth League, dove ha segnato sei reti in otto presenze, e all’Europeo U19 con l’Italia.

Prestazioni positive e gol che hanno attirato l’interesse di club dalla Bundesliga e dalla Premier League. Come rivelato da SportMediaset, per il classe 2007 si sarebbero mosse infatti Wolfsburg e Brentford, con lo Stoccarda che nelle scorse ore è arrivato a mettere sul piatto una proposta di prestito a 700mila euro con diritto di riscatto a 7 milioni. Un’offerta a cui Ausilio e Marotta hanno risposto picche. L’obiettivo, infatti, a meno di offerte folli, è quello di riservare a Idrissou un percorso simile a quello che ha portato in prima squadra Pio Esposito. L’azzurro verrà così aggregato all’U23 in attesa che sbocci definitivamente.