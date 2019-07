Puig infierisce sulla Ducati

Il boss della HRC Alberto Puig in un'intervista a El Confidencial risponde duramente al dirigente Ducati Ciabatti, che aveva attribuito le vittorie della Honda al solo Marquez: "Credo che Ciabatti dovrebbe vedere tutte le gare della 500cc e della MotoGP che ha vinto la Honda, tutti i titoli, ripassare la storia. Probabilmente non si sarebbe pronunciato in questo modo. Quello che è chiaro è che la Ducati, con tutti gli sforzi che sta facendo, che sono davvero brutali, ha vinto un solo campionato che tutti coloro che conoscono la storia di questa categoria sanno che è stato vinto da Casey Stoner. Lo sforzo che la Ducati sta mettendo in questo campionato, per quello che sta raccogliendo, secondo me, è completamente sbilanciato".

"Quello che so è che Marquez ha vinto con questa moto, come Stoner, Doohan, Spencer, Lawson, Criville, Hayden e Rossi. Con la Honda hanno vinto molti piloti. Con la Ducati ha vinto un solo pilota, un anno, in circostanze particolari. Punto. Da lì, Ducati si sta sforzando tantissimo negli ultimi tempi con il nuovo regolamento tecnico. Credo che stiano provando di tutto e di più, ma per ora niente. Fino ad oggi non hanno vinto nulla".

SPORTAL.IT | 11-07-2019 10:44