Punter: "Ecco perché ero agitato"

Kevin Punter ha parlato con il sito ufficiale della Fiba. "La Virtus Bologna è un club storico, un club che vuole vincere e se non vieni qui con la mentalità del vincente non è il posto giusto per te", ha osservato.

"Abbiamo avuto tanti alti e bassi, i media dubitavano di noi, abbiamo avuto un cambio di allenatore in corsa e in un momento già non molto facile ma siamo rimasti sempre uniti. Merito dei ragazzi nello spogliatoio, anche quando tutto non era perfetto. Io sono molto emotivo ed ecco perché ero agitato", ha aggiunto l’ex Aek.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 12:10