"Può tornare in rossonero": milanisti increduli

Uno spettro aleggia sui tifosi del Milan: è quello di Krysztof Piatek, attaccante che dopo aver deluso in maglia rossonera è stato ceduto a titolo definitivo all’Hertha Berlino nello scorso mercato di gennaio per circa 28 milioni di euro.

Per i tifosi rossoneri – a dire la verità non tutti convinti della cessione dell’attaccante polacco – Piatek è uno dei tanti investimenti degli ultimi anni che non ha funzionato, ma rappresenta ormai il passato.

Torna Piatek?

Eppure un articolo pubblicato dal Corriere dello Sport spinge i tifosi del Diavolo a tornare a parlare di lui. Secondo il Corsport, infatti, a fine stagione il Milan si ritroverebbe a corto di attaccanti – solo Rebic e Leao rimarrebbero in organico – e dunque la dirigenza starebbe pensando di riportare Piatek in rossonero.

L’articolo è stato riportato su Twitter da Maurizio Pistocchi, che l’ha commentato soltanto con un sibillino “Ops” sul cui significato i follower si sono divisi: è uno sfottò al Corsport, protagonista di un errore clamoroso, o una critica al Milan, che s’è reso conto di essersi liberato troppo presto di Piatek?

A giudicare da alcune risposte dello stesso Pistocchi nei commenti, a suo parere il Milan starebbe davvero pensando di riacquistare il polacco…

Tifosi increduli

“Ma ops che cosa, che è stato venduto a titolo definitivo”, scrive Maicuntent nei commenti. “Sai leggere? O ti mancano le basi”, la replica di Pistocchi. “Quindi lo ricompriamo? Ma per capire, stai dando corda al Corsport o lo stai giustamente insultando?”, chiede ancora il follower. E Pistocchi risponde elencando alcuni “ri-acquisti” eccellenti: “(Piatek, ndr) Non sarebbe il primo, non sarà l’ultimo: pensa a Pogba (Manchester Utd) Piquè (Barcellona) Higuain (Juve)”.

Ma i milanisti non credono all’ipotesi di rivedere il polacco a San Siro. “Com’è possibile?”, si chiede Tini. “Ma questo giornale sa cosa vuol dire cessione a titolo definitivo?….chissà”, aggiunge Ricky.

Giovanni, invece, opta per il rifiuto totale: “Notizia priva totalmente di fondamento, Piatek non è in prestito ma ceduto definitivamente. La fantasia dei giornali è infinita però usare il ragionamento logico qualche volta sarebbe meglio”.

