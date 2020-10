Pussetto entra e segna: l'Udinese stende il Parma

L’Udinese di Luca Gotti si sblocca. Dopo tre sconfitte senza mai segnare, i friulani ne fanno tre in una sola botta e stendono il Parma, arrivato in Friuli in piena emergenza causa Coronavirus. 3-2 il finale della Dacia Arena, dopo novanta minuti di emozioni.

Match che inizia e si tiene su buoni ritmi. Nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di Bruno Alves, il Parma è pienamente in partita e lo dimostra trovando anche il vantaggio. I tiri da fuori sono campanelli d’allarme per Nicolas, che para quello di Kucka, ma viene trafitto da Hernani. Un vantaggio che resiste soltanto due minuti, tempo che Samir trovi il primo goal del campionato dell’Udinese sugli sviluppi di un corner. Lo aveva sfiorato Okaka, senza trovarlo.

Nel secondo tempo i ruoli si invertono. Lo sprint di Pereyra e la deviazione sfortunata di Iacoponi portano l’Udinese in vantaggio dopo soli sette minuti. Il Parma perviene al pareggio dopo i cambi a centrocampo: Sohm e Cyprien rilevano Kurtic e Brugman portando freschezza, necessaria per rialzare il baricentro. La fuga di Pezzella e il cross verso Karamoh sigillano il 2-2.

Gotti cambia la linea d’attacco inserendo Pussetto, Deulofeu e Forestieri, mantenendo Okaka come unico terminale, alla ricerca del nuovo vantaggio. Mosse azzeccate: è Pussetto che, a due minuti dal termine, alza la testa e vede lo spazio per concludere con un rasoterra ai venti metri. Sepe resta immobile. L’Udinese festeggia.

IL TABELLINO

UDINESE-PARMA 3-2

Marcatori: 26′ Hernani, 28′ Samir, 52′ aut. Iacoponi, 70′ Karamoh, 88′ Pussetto

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Pereyra (78′ Deulofeu), Arslan (67′ Makengo), De Paul, Ouwejan (78′ Forestieri); Okaka, Lasagna (67′ Pussetto).

PARMA (4-3-1-2); Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Brugman (64′ Cyprien), Hernani (80′ Grassi), Kurtic (64′ Sohm); Kucka; Gervinho, Karamoh.

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: Becao, Arslan, Brugman, Iacoponi

Espulsi: –

OMNISPORT | 18-10-2020 20:09