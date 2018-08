Quadarella nella leggenda, oro bis agli Europei

Lo sport italiano ha scoperto una nuova stella. A 19 anni infatti Simona Quadarella si è già ritagliata un posto nella storia del nuoto nostrano grazie alla seconda medaglia d’oro conquistata agli Europei in corso di svolgimento a Glasgow, un'impresa mai riuscita a nessuna nuotratrice italiana.

Dopo essersi aggiudicata gli 800 metri, gara nella quale l'atleta azzurra ha anche fissato il record italiano, nonché seconda miglior prestazione di sempre, ecco il clamoroso bis nella distanza doppia, i 1500 metri, gara che Simona non si è limitata a vincere, ma che ha letteralmente dominato, fin dalla prima bracciata, per poi trasformarla in un assolo indisturbato nella seconda metà della massacrante prova.

Il tempo finale è di 15’51”61, argento alla tedesca Kohler, ultima ad arrendersi tenendo testa a Simona fino agli 800 metri, ma alla fine distante addirittura sei secondi. Bronzo all’ungherese Kesely.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 18:20