Quagliarella al Napoli, Auriemma: ecco come stanno le cose

Il campionato della squadra di Ancelotti è finito, ma in realtà è già da qualche settimana che il secondo posto in classifica è blindato e la società è già proiettata al futuro. Si pensa al mercato, con nomi anche interessanti. Da quando è stato accostato Quagliarella al Napoli i tifosi partenopei hanno cominciato a sognare il ritorno dell’ex, con cui si sono lasciati in maniera burrascosa ma che sono pronti a riabbracciare dopo aver saputo i veri motivi dell’addio.

Un capocannoniere all’ombra del Vesuvio – Il fatto che il giocatore nativo di Castellammare di Stabia sia diventato il capocannoniere della Serie A lo rende appetibile, anche per un ruolo minore. Ma cosa c’è di vero nella trattativa? Ha provato a spiegarlo Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport: “Suggestione e nulla più, perché alla Sampdoria non è arrivata nessuna richiesta, mentre il presidente Ferrero è in Inghilterra per provare a chiudere la vendita della società blucerchiata. Il patron della Samp sarebbe anche disposto a trattare la cessione del bomber 36enne, ma sul suo telefono non sono ancora arrivate telefonate da Napoli“.

La pista slovena – C’è anche un altro nome di un giocatore non più giovanissimo ma che sembra riscontrare i favori del pubblico partenopeo, ovvero Josip Ilicic dell’Atalanta. In questo caso la pista sembra essere molto più concreta, anzi, addirittura c’è chi parla di un accordo già trovato e che verrebbe ufficializzato soltanto a campionato finito. Insomma il Napoli del 2020/2021 inizia a prendere forma.

SPORTEVAI | 26-05-2019 10:21