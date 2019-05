Quagliarella al Napoli: il web azzurro reagisce così

La notizia sarebbe di quelle clamorose per il mercato. Per il Napoli spunta il nome di Quagliarella e ovviamente i tifosi si scatenano sul web, specialmente dopo il modo in cui si sono lasciati il bomber nativo di Castellammare di Stabia e i sostenitori partenopei. Evidentemente l’attuale capocannoniere della Serie A è molto benvoluto da tutti, perché se a Genova i tifosi blucerchiati lo implorano di non andarsene quelli all’ombra del Vesuvio sono quasi tutti concordi nel volerlo riabbracciare.

Fare ammenda – Il pensiero principale è cancellare quella brutta storia legata allo stalking che ha portato Quagliarella via da Napoli con conseguente rabbia dei tifosi. Su Twitter infatti si leggono commenti come “Lo riprenderei anche solo per un giorno. Quagliarella meriterebbe Napoli calcisticamente e umanamente. È andato via come traditore senza averne volontà, sarebbe giusto ridargli tutto l’amore che non gli è stato concesso” e anche come “Non si può sapere se ripeterà questa stagione, ma per come è dovuto scappare, io gli darei una seconda chance solo per stima e rispetto”.

Dubbi su De Laurentiis – Curiosamente tutti coloro che non credono alla possibilità che questo affare si concretizzi non hanno dubbi sulla volonta del calcatore ma su quella del presidente De Laurentiis. Piovono commenti del tipo “Ma figuratevi se uno come De Laurentiis prende un calciatore di 35 anni che poi in futuro non potrà rivendere” e “De Rossi, Ilicic…oggi Quagliarella. Siamo ancora a maggio e già ne hanno sparate di grossissime”.

SPORTEVAI | 21-05-2019 10:27