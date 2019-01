Quagliarella conquista anche il Genoa

Fabio Quagliarella unisce le tifoserie. No, il riferimento non è alle tante maglie diverse che l’attaccante stabiese ha indossato in carriera, bensì al messaggio di congratulazioni arrivato nientemeno che dal Genoa dopo che il centravanti della Sampdoria, in gol anche contro l’Udinese, ha eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta andando a segno per 11 giornate consecutive in Serie A

"Orgogliosi di essere genoani e di avere in città un rivale forte come te. Complimenti a Fabio Quagliarella". Questo il tweet con cui la squadra rossoblù, che ha appena perso il proprio bomber, Piatek, ceduto al Milan, ha voluto complimentarsi con Quagliarella.



SPORTAL.IT | 26-01-2019 21:00