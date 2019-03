Quagliarella da record: "Ora l'Europa"

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha commentato a Sky la vittoria a Reggio Emilia per 5-3 contro il Sassuolo: l'attaccante doriano ha messo a segno il ventunesimo gol in A.

"Non era facile, fare cinque gol vuol dire che abbiamo fatto una grande partita. Il mister lo ha sempre detto i giocatori sono tutti importanti, bravo a chi si fa trovare sempre pronto. L'Europa League? Il problema è che quando dobbiamo arrivare allo step successivo cadiamo, dobbiamo riuscirci. Mancano ancora tante partite, dobbiamo continuare così. In una partita cerco di essere utile, mi diverte anche l'assist per essere utile alla squadra".

"La Nazionale? E' una grande soddisfazione, vado con entusiasmo".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 18:35