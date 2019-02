Quagliarella, gol e nervi tesi: post al veleno verso Cragno

Undici partite consecutive in gol, tante quante il recordman della “specialità”, Gabriel Omar Batistuta, che fissò il primato nella stagione 1994-'95 con la maglia della Fiorentina, poi tre giornate di digiuno, coincise con altrettante sconfitte della Sampdoria contro Napoli, Frosinone e Inter. Quindi, contro il Cagliari, il ritorno alla rete, seppur su calcio di rigore. La stagione di Fabio Quagliarella continua a essere esaltante al netto di qualche passaggio a vuoto, fisiologico considerando anche che l’attaccante stabiese ha compiuto 36 anni a fine gennaio.

Grazie al penalty trasformato contro i sardi l’ex attaccante di Torino e Juventus è salito a 17 reti in campionato, a meno due dal capocannoniere Cristiano Ronaldo, ma anche del proprio record personale in una stagione, stabilito nello scorso campionato. Il ritorno in Nazionale è nell’aria, ma prima Quaglia-gol ha dovuto chiarire i contorni dello spiacevole episodio avvenuto a margine della trasformazione del rigore che ha deciso la gara delle 12.30 della 25° giornata. Rigore peraltro molto contestato dal Cagliari e concesso per una leggera trattenuta di Luca Pellegrini su Gabbiadini. Dopo aver spiazzato Cragno, Quagliarella è infatti andato ad esultare di fatto in faccia al giovane portiere rossoblù.

Un episodio che ha creato qualche tensione in campo, sebbene lo stesso Cragno non si sia accorto di nulla, in quanto girato verso la porta. I due sono stati poi protagonisti di un botta e risposta a distanza. "Mi hanno riferito che Quagliarella mi ha esultato in faccia dopo il gol, ma non me ne sono accorto. Possibile rosicasse per la mia parata di poco prima" la velenosa interpretazione dell’ex estremo difensore di Brescia e Benevento, che prima del tentativo di trasformazione aveva cercato di innervosire il più esperto avversario.

Proprio su questo punto verte la riflessione di Quagliarella, che ha lasciato passare qualche ora per poi fissare la situazione attraverso un lungo post sul proprio profilo Instagram: Con questo post voglio raccontarvi qualcosa che non si è visto in televisione. C'era una volta un portiere che voleva disturbare un attaccante che doveva calciare un rigore. Il portiere sposta una prima volta la palla dal dischetto. Poi, non contento, ha detto all'arbitro che la palla non era messa al posto giusto. Si è perso un po' di tempo. Ma l'attaccante è riuscito ugualmente a tirare il calcio di rigore. E come nelle fiabe ha urlato tutta la sua gioia, ma senza insultare nessuno dentro e fuori dal campo. Avrei preferito che non accadesse nulla, ma voglio chiarire perché sto leggendo cose non veritiere".



SPORTAL.IT | 25-02-2019 10:45