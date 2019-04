Quagliarella ha scelto il proprio futuro

Grazie al rigore che ha chiuso i conti nel derby Fabio Quagliarella è salito a quota 22 gol in campionato, confermandosi sempre più capocannoniere.

A fine partita i tifosi della Sampdoria hanno tributato la consueta ovazione all’attaccante campano, parso emozionato al fischio finale: "È stata una bellissima giornata, ringrazio questo pubblico per farmi vivere giornate così. Devo ringraziare tutti, ho la fortuna di poter disputare queste partite. Ho fatto gol e un assist, non poteva andare meglio. Samp in Europa? Proviamo a continuare così e vediamo…”.

A 36 anni compiuti e dopo aver ritrovato la Nazionale, il futuro di Quagliarella sembra scritto: "Se non mi cacciano resto qui…” ha sorriso il bomber.



SPORTAL.IT | 14-04-2019 18:22