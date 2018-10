Quagliarella: "Rinnovo? Aspetto il club"

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato del suo futuro in un'intervista lla Gazzetta dello Sport: "Non ci penso più di tanto, anche perché sarebbe un pensiero condizionante. Sono certo che sarà Ferrero a chiamarmi: troverà lui la soluzione da propormi. Del resto, con il presidente, Romei e tutto il club ho un rapporto tale da non avere dubbi".

Poi ha svelato un retroscena di mercato: "Io al Milan? Un accenno di possibilità dopo i primi mesi alla Samp, nel 2006. Ma restò un accenno e andai all’Udinese: il Milan aveva Inzaghi, Ronaldo, Kakà… Lo dico sempre a mia mamma: “Se mi avessi fatto nascere qualche anno più tardi, sarei stato a posto”: oggi ti basta fare un mese decente e ti danno già alla Juve, al Milan, all’Inter".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 11:45