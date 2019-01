Quagliarella senza limiti: eguagliato un mito della Serie A

Ha segnato in tutti i modi, in questa stagione e non solo. Fabio Quagliarella è conosciuto per le storiche rovesciate o i gol “pazzi”, quelli da centrocampo o realizzati con acrobazie che sembravano possibili solo nei manga dedicati al gioco del calcio, quelli magari attraverso i quali anche lo stesso attaccante di Castellammare di Stabia ha alimentato la propria passione per quella che sarebbe poi diventata una professione. E che professione, visto che l’attaccante della Sampdoria è sempre più comodo ai primi posti della storia del calcio italiano.

A 36 anni, che compirà proprio l’ultimo giorno di mercato, il 31 gennaio, l’ex attaccante di Juventus e Torino ha eguagliato un record che resisteva da 24 anni, quello del numero consecutivo di partite in gol. Grazie al gol su rigore nel primo tempo contro l’Udinese, una delle sue tante ex squadre, bissato poi nella ripresa, Quagliarella ha infatti toccato quota undici gare di fila trovando sempre almeno una rete, tante quante Gabriel Batistuta, che il 27 novembre 1994 fissò il nuovo primato, battendo quello di 10 partite consecutive in gol che apparteneva al mito del Bologna Ezio Pascutti.

Curiosamente, Bati-gol festeggiò proprio contro la Sampdoria. Nel prossimo fine settimana, invece, il destino presenterà a Quagliarella una possibilità molto particolare, di sicuro emozionante, quella di diventare recordman solitario contro il suo Napoli e proprio in quello stadio San Paolo che lo scorso anno gli tributò un tributo da brividi dopo che l’addio alla maglia azzurra fu controverso. Batistuta si fermò invece non riuscendo a segnare nella partita persa 3-2 dalla Fiorentina contro la Juventus.

Con la doppietta all’Udinese, inoltre, Quagliarella è salito a quota 143 gol in Serie A, 28° posto nella classifica all time: superato un altro mito come Christian Vieri. Sono invece 16 i centri in stagione, solo a meno tre dall’annata più prolifica della carriera, quella scorsa.



SPORTAL.IT | 26-01-2019 19:35