Quagliarella si incatena alla Samp

Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, non si sposta dalla Sampdoria. E' chiaro il suo agente Giuseppe Bozzo a Sampdorianews.net dopo l'accostamento al Milan: "La sua permanenza alla Sampdoria non è mai stata in dubbio, la priorità è sempre stata data al club blucerchiato, le voci su presunte altre squadre interessate e ogni altra considerazione di mercato perdono di valore davanti a questa premessa".

Quagliarella, già a segno 16 volte in questo campionato, va in gol da undici partite consecutive.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 13:45