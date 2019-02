Quagliarella si prende la Nazionale. E il cuore della Salvalaggio

Fabio Quagliarella ha conosciuto tante stagioni, calcistiche e umane, da quando ha incominciato a fare davvero del calcio il suo mestiere. Oggi vive una fase di estrema soddisfazione, quasi di rivalsa, dopo le difficoltà indubbie di un uomo che è rimasto coinvolto in vicende che prostrerebbero chiunque. Adesso veste la maglia della Nazionale, quando forse non ci credeva più. Ha il proprio nome in cima alla classifica marcatori, a ridosso di CR7. E vive una storia intensa con Debora Salvalaggio, che gli è accanto in questa nuova avventura genovese.

Ai fasti sui campi, ai sospetti e alle inchieste con passaggi dolorosi per i corridoi del tribunale, Quagliarella ha dato e continua a dare parte della propria esperienza e della sua carriera.

Accanto a Debora, dopo relazioni anche turbolente, Quaglia ha ritrovato un equilibrio che gli ha giovato anche in campo. In 21 partite con la maglia della Sampdoria, l’attaccante ha collezionato 16 reti: un dato inconfutabile.

La showgirl ha voluto ribadire il suo amore anche via social, con una dedica eloquente in occasione del compleanno di Fabio: “Nessuno dei due è molto social, preferiamo che le cose private restino tali. Ma oggi è un giorno speciale, è il giorno del tuo compleanno! Sei diventato maggiorenne due volte oggi 😍 18+18 🤪 tanti auguri a TE che già sai tutto !❤️ “

VIRGILIO SPORT | 05-02-2019 11:01