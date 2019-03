Quagliarella trascina la Samp. Ok Udinese

Fabio Quagliarella con una doppietta trascina la Sampdoria alla vittoria contro la Spal per 2-1 a Ferrara e raggiunge Cristiano Ronaldo in testa alla classifica cannonieri a quota 19 gol. Proteste degli estensi per una rete annullata a Floccari dal Var, nel finale gol inutile di Kurtic.

Il Genoa non va oltre lo 0-0 in casa contro un Frosinone in 10 per un'ora dopo l'espulsione di Cassata, tre punti d'oro invece per l'Udinese che supera in casa per 2-1 il Bologna e si allontana dalla zona calda della classifica.

I risultati del pomeriggio

Genoa-Frosinone 0-0

Spal-Sampdoria 1-2

4' Quagliarella (S), 11' Quagliarella (S), 94' Kurtic (S)

Udinese-Bologna 2-1

25' rig. De Paul (U), 39' Palacio (B), 79' Pussetto (U)

SPORTAL.IT | 03-03-2019 17:10