Quaini per il centrocampo dell'AlbinoLeffe

L'AlbinoLeffe ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall'A.C. Pisa 1909 le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Quaini. Nativo di Cremona e cresciuto nelle giovanili del Genoa Cricket and Football Club, il calciatore classe 1998 lo scorso anno ha disputato la seconda parte di stagione tra le fila dell'A.C. Renate 1947, mettendo a referto 15 presenze. In passato ha indossato anche la maglia del Racing Fondi (stagione 2017/2018), dove ha totalizzato 27 presenze sempre nel campionato di Serie C.

"Ad Alessandro un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per la stagione alle porte" si legge nella nota del club lombardo.



SPORTAL.IT | 24-07-2019 18:34