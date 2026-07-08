Quale squadra hai più antipatica? Quale speri che NON vinca il Mondiale? Gioca con noi

O questo o quello: sfida tra le otto squadre finaliste. Obiettivo: individuare quella che ti sta in assoluto più antipatica

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I Mondiali americani hanno determinato le magnifiche otto che si contenderanno il titolo. Tra queste ci sono vecchie istituzioni pallonare come l’Argentina, eterne incompiute come l’Inghilterra e il Belgio, nuove potenze mondiali come Francia e Spagna e nuovissime outsider come Marocco, Svizzera e Norvegia cresciute in modo esponenziale negli ultimi anni. Una tra queste metterà le mani sul trofeo più ambito, quello che noi dobbiamo guardare in tv con malcelato distacco ed enormi dosi di sofferenza e rosicamento. E proprio l’insano – ma umanissimo – sentimento del “rosicare” è rivolto questo giochino: vengono proposte sfide 1 vs 1 tra le otto squadre e a te spetta scegliere quella che ti sta più antipatica delle due, la vincente sfiderà un’altra a caso e poi un’altra ancora fino a determinare quella che proprio ti sta più antipatica in assoluto, quella che proprio speri che NON vinca i Mondiali, quella contro cui indirizzi le tue peggiori gufate.

Ciascuna delle otto squadre ha una precisa identità e si può amare o odiare per vari motivi: dal gioco che esprime, alla simpatia/antipatia preconcetta verso il paese, dalla presenza di determinati giocatori all’atteggiamento più o meno irritante dei tifosi. Tra queste squadre ce ne sono alcune particolarmente spocchiose per il blasone o per la storia; altre irritanti perché vengono portate a esempio virtuoso; tre o quattro di queste sono convinte di avere inventato il gioco del calcio; alcune di queste non hanno praticamente una storia calcistica e se la sono inventata negli ultimi anni sfruttando alcune situazioni particolari. Infine 5 sono del Vecchio Continente, avversarie storiche dell’Italia che non perdono occasione per sfotterci per l’ennesimo flop, una sesta è addirittura quella che ci ha presi a pallate nel torneo di eliminazione… Insomma i motivi per non avere simpatica neanche una di queste otto finaliste ce ne sarebbero tantissimi. A noi basta solo scoprire qual è quella che proprio non vuoi vedere alzare la coppa al cielo. Il gioco è facilissimo e divertente: trattieni il fiato e rispondi d’istinto. È il momento di tirare fuori il gufo che è in te!