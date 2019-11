Qualificazioni Euro 2020, c'è Bosnia-Italia. Dove vederla in tv

Torna ad emozionare la Nazionale del ct Roberto Mancini, che dovrà confermare la bontà delle sue scelte di campo e non. Come riporta il comunicato della FIGC, gli ultimi 180′ chiuderanno il percorso europeo degli Azzurri, che cercheranno di allungare così la striscia record di successi consecutivi nelle qualificazioni (8), con il duplice obiettivo di finire nell’urna delle teste di serie al sorteggio dell’Europeo e migliorare il Ranking FIFA in vista del sorteggio alle qualificazioni al Mondiale del 2022.

Bosnia-Italia, dove vederla in tv: la diretta Rai

Il primo impegno per gli Azzurri è la trasferta bosniaca, in calendario venerdì 15 novembre a Zenica, diretta su Rai1 alle 20:45. La Nazionale, come evidenziato in precedenza, ha già ottenuto la qualificazione matematica ai prossimi Europei mentre i padroni di casa sono quasi tagliati fuori dalla lotta per il secondo posto.

Pjanic e compagni hanno infatti 10 punti, cinque in meno della Finlandia che a due giornate dalla fine può chiudere il discorso battendo in casa il Liechtenstein. Per Mancini altra occasione di testare il gruppo che giocherà gli Europei e dal quale sono stati esclusi per infortunio Berardi e Verratti. la telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre le interviste a bordocampo saranno di Alessandro Antinelli.

Italia-Armenia, dove vederla in tv

Il secondo impegno dei ragazzi, è previsto per lunedì 18 novembre al Renzo Barbera di Palermo con l’ultima sfida tra Italia e Armenia. la partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 20:45.

Per quanti desiderassero seguire gli appuntamenti con gli Azzurri in streaming, diretta sulla piattaforma RaiPlay.

VIRGILIO SPORT | 15-11-2019 10:53