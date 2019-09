Qualificazioni Euro 2020: c'è Armenia-Italia. Dove vederla in tv

Manca poco per i tifosi azzurri: giovedì 5 settembre alle ore 18.00 la Nazionale di Roberto Mancini torna in campo per una partita ufficiale dopo tre mesi di pausa in occasione della quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

L’avversario che gli Azzurri affronteranno a Yerevan è l’Armenia per il primo atto del doppio impegno esterno utile a blindare la qualificazione per la rassegna continentale in calendario il prossimo anno. L’Italia è a punteggio pieno con 12 punti dopo quattro giornate davanti alla Finlandia con 9 e all’Armenia con 6: un match dunque più che decisivo.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play.

VIRGILIO SPORT | 04-09-2019 18:00