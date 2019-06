Qualificazioni Euro 2020, Italia-Bosnia. Dove vederla in tv

Dopo la prestazione esaltante dell’Italia del ct Roberto Mancini contro la Grecia, ecco che gli Azzurri sono chiamati a confermare le promesse contro la Bosnia a Torino, martedì 11 giugno.

La Bosnia ha decisamente rallentato, collezionando un pareggio con la Grecia e la recente sconfitta in Finlandia. La selezione di Robert Prosinecki abbia bisogno di fare punti pesanti, a cominciare dalla sfida con l’Italia in programma per martedì 11 giugno alle ore 20:45.

Dove vederla in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Rai Play.

Italia-Bosnia Erzegovina sarà trasmessa in diretta su Rai1, subito dopo il Tg1: telecronaca di Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro e contributi dal campo di Alessandro Antinelli. Le interviste saranno di Aurelio Capaldi e Marco Lollobrigida, mentre lo studio pre e post partita sarà condotto da Paola Ferrari.

VIRGILIO SPORT | 11-06-2019 09:34