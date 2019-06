Qualificazioni Euro2020: dove vedere Grecia-Italia tv o streaming

L’Italia si gioca molte delle sue speranze di qualificarsi alla fase finale degli Europei 2020 nella delicata trasferta ad Atene. Gli azzurri di Mancini sfidano la Grecia in una partita che si preannuncia molto calda e non solo in senso atmosferico. La Nazionale dei giovani ha ben impressionato nelle ultime uscite: sia in Nations League sia nelle prime partite per le Qualificazioni agli Europei 2020. Due partite per la verità contro avversari modestissimi: Finlandia regolata con un 2-0 e il Liechtenstein battuto 6-0. I ragazzi di Mancini hanno fornito prestazioni abbastanza lusinghiere anche se permane la difficoltà a fare gol e in qualche caso il centrocampo tutto fosforo ma pochi muscoli (Jorginho-Barella-Verratti) non sempre ha garantito una grossa copertura alla difesa. C’è grandissima curiosità per vedere all’opera alcuni dei più promettenti talenti del campionato italiano come Chiesa, Kean, Bernardeschi e Zaniolo. Attualmente nella classifica del girone J l’Italia dopo i primi due turni è prima con 6 punti, seguita da Grecia e Bosnia a quota 4, Finlandia 3 e poi Armenia e Liechtenstein ancora a 0. Inutile dire che una vittoria in terra ellenica varrebbe oro.

La prossima partita del calendario del girone J vedranno di fronte gli azzurri di Mancini in una partita altrettanto delicata contro la Bosnia l’11 giugno allo Juventus Stadium di Torino.

Dove vedere la partita Grecia-Italia in diretta tv e streaming

Grecia-Italia si gioca sabato 7 giugno con inizio alle ore 20.45. Chi può invece vederla in tv deve collegarsi a Rai1 anche qualche minuto prima, in streaming invece il sito di riferimento è RaiPlay.

