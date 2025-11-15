Italia-Bosnia U19, 0-0, pagelle: Cacciamani non basta, azzurri spreconi tra blackout e laser

Deludono Liberali e Mosconi, non bastano Iddirssou e Coletta che colpiscono due traverse. Cacciamani è il migliore in avanti ma gli Azzurrini arrancano nel gioco

Prima Mosconi, poi Iddrissou e infine Coletta: quante occasioni perse dall’Italia Under 19. Alla seconda giornata per le Qualificazioni europee Under 19, trascinati dal solito Cacciamani – 18 enne talento della Juve Stabia – gli Azzurrini pareggiano per 0-0 contro la Bosnia, in casa allo stadio Massimino di Catania, e ancora non si assicurano il passaggio alla Fase Elite. Conduce la classifica la Polonia che fa due su due ed è la prima qualificata del Girone. Primo tempo discreto per la Nazionale di Bollini che, al 21′, va vicinissima al gol con Mosconi (dell’Inter U23) che a tu per tu con Banjic, in uscita e fuori dai pali, si divora la prima occasione del match. Al 35′ arriva poi la traversa di Iddrissou (Inter Under 23): il centrale d’attacco colpisce il pallone di testa ma non trova la rete.

Nel secondo tempo la Bosnia resta ingiudicabile in avanti, senza tiri in porta nei 90′, ma gli Azzurrini non ne approfittano: Coletta (Benfica Under 23), al 68′, colpisce anche lui la traversa su un cross tagliente di Cacciamani. Nel finale di gara aumentano le perdite di tempo: dal blackout dello stadio agli infortuni della nazionale avversaria volti ad interrompere ripetutamente il gioco e spezzare il ritmo della gara. Finisce in pareggio con il pubblico di Catania annoiato e poco partecipativo, il rischio di non passaggio alla Fase Elite è ora grosso. L’appuntamento ora è per martedì 18 novembre ore 15.00 contro la Polonia.

Italia-Bosnia Under 19, la chiave tattica

Squadre a specchio schierate con il 4-3-3. La Nazionale allenata da Bollini in avanti si affida al tandem Cacciamani-Iddrissou-Mosconi. Centrocampo composto da Sala, capitano del Milan futuro, schierato in posizione di vertice basso, con Ciardi e Coletta mezze ali. Idele, Natali, Maffessoli, Cocchi compongono la linea difensiva con Nunziante confermato tra i pali.

Gli Azzurrini partono discretamente con un primo tempo improntato all’attacco, sebbene senza trovare reti. Nel secondo tempo, la Bosnia abbassa ulteriormente il baricentro ma l’Italia di Bollini non riesce a capitalizzare le varie occasioni sotto rete. L’unico a saltare l’uomo è Cacciamani sulla fascia sinistra.

Qualificazioni europee Under 19: la classifica dell’Italia

Dopo la vittoria contro la Moldavia Under 19, per 8-0, gli Azzurrini sono ora a 4 punti. Prima in classifica resta la Polonia già a quota 6 (dopo aver battuto 2-1 oggi la Moldavia). Concludono Bosnia, ferma a 1 punto, e Moldavia ultima ancora a zero.

Blackout al Massimino nel corso della gara

Dal 68′ si sentono partire gli olè del pubblico per un problema tecnico allo stadio Massimino di Catania: blackout parziale e luci accese ad intermittenza. Le rispettive squadre ne hanno approfittato per rifiatare con l’arbitro che ha fermato il gioco per oltre tre minuti. Al 71′ e 45 secondi è poi tornato al massimo l’impianto di illuminazione e il gioco è stato fatto riprendere con l’ok del direttore di gara, Bulat Sariyev (Kazakistan).

Lo speaker dello stadio, però, poco dopo ha annunciato più volte al pubblico di casa di interrompere l’utilizzo di dispositivi laser puntati in campo.

Le pagelle degli Azzurrini

Iddrissou 6.5. Colpisce una traversa al 35′ con un colpo di testa da posizione ravvicinata in area.

Colpisce una traversa al 35′ con un colpo di testa da posizione ravvicinata in area. Cacciamani 6.5. Si infiamma nel secondo tempo sulla corsia sinistra, serve un cross per Coletta che, al 66′, si divora la possibile occasione del vantaggio su colpo di testa. Ha la meglio su Kraljevic.

Si infiamma nel secondo tempo sulla corsia sinistra, serve un cross per Coletta che, al 66′, si divora la possibile occasione del vantaggio su colpo di testa. Ha la meglio su Kraljevic. Coletta 6. Cresce nel secondo tempo. Fronteggia Sarac e Ceric sulla corsia destra. Di poco vicino alla rete del vantaggio con un colpo di testa in area terminato centrale tra le braccia del portiere. Traversa, al 66′, sempre con colpo di testa.

Cresce nel secondo tempo. Fronteggia Sarac e Ceric sulla corsia destra. Di poco vicino alla rete del vantaggio con un colpo di testa in area terminato centrale tra le braccia del portiere. Traversa, al 66′, sempre con colpo di testa. Nunziante 6. Spettatore non pagante, nessuna parata decisiva.

Spettatore non pagante, nessuna parata decisiva. Liberali 5.5. Ammonito per simulazione in area al 98′.

Ammonito per simulazione in area al 98′. Mosconi 5. Spreca un’occasione d’oro al 21′ con il portiere in uscita e fuori dai pali. L’attaccante destro cerca il contatto da rigore anziché il tiro e perde l’occasione per sbloccare il risultato.

Il tabellino di Italia-Bosnia

Italia: Nunziante, Idele, Natali, Maffessoli, Cocchi (dall’82’ Leandri); Coletta (dall’82’ Di Nunzio), Sala, Ciardi (dal 51′ Liberali); Mosconi, Idrrissou (dal 90′ Castiello), Cacciamani. A disp.: Vannucchi, Nardin, Cerpelletti, Verde, Leandri, Mantini, Di Nunzio, Castiello. All.: Alberto Bollini.

Bosnia: Banjic, Kraljevic, Avdic, Terzic, Jevic; Savic (dal 63′ Redzic), Tefalovic, Salac (dal 46′ Spahic), Arapovic, Nisic, Ceric. A disp.: Kaiser, Redzic, Gojak, Ramic, Pejic, Zulovic, Mustafic, Sehic. All.: Dubravko Orlovic.

Arbitro: Bulat Sariyev (Kazakistan).

Ammoniti: 36′ Terzic (B); 40′ Jelic (B); 57′ Iddrissou (I); 58′ Salic (B); 73′ Ceric (B); Liberali (I) 98′.

