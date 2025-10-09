Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Scozia-Grecia e Rep.Ceca-Croazia

Seconda pausa per le Nazionali: si alza nuovamente il sipario sulle gare di qualificazione al Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L’Italia di Gattuso sarà impegnata contro Estonia e Israele, ma in campo scenderanno anche molte altre nazionali. Di seguito, il programma completo.
- Dove vedere le gare di qualificazione ai Mondiali 2026
- Le partite di oggi, giovedì 9 ottobre
- Le partite di domani, venerdì 10 ottobre
- Le partite di sabato 11 ottobre
Dove vedere le gare di qualificazione ai Mondiali 2026
Gli incontri della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.
Clicca qui per leggere tutte le notizie sulle qualificazioni per i Mondiali 2026
Le partite di oggi, giovedì 9 ottobre
|Finlandia-Lituania
|ore 18:00
|Austria-San Marino
|ore 20:45
|Bielorussia-Danimarca
|ore 20:45
|Cipro-Bosnia Erzegovina
|ore 20:45
|Faeroerne-Montenegro
|ore 20:45
|Malta-Olanda
|ore 20:45
|Repubblica Ceca-Croazia
|ore 20:45
|Scozia-Grecia
|ore 20:45
Si parte alle 18 con Finlandia-Lituania. Sono invece sette le partite in programma alle 20:45, tra cui l’Austria di Arnautovic, impegnata contro San Marino, e l’Olanda, che affronterà Malta. Gli oranje, che condividono la vetta del Gruppo G con la Polonia ma con una gara in meno rispetto ai biancorossi, puntano a sfruttare l’occasione per tentare la fuga. Interessante anche la sfida tra Scozia e Grecia nel Gruppo C, con gli scozzesi a quota 4 punti, alla pari della Danimarca, e i greci fermi a 3 In campo anche Repubblica Ceca-Croazia.
Le partite di domani, venerdì 10 ottobre
|Kazakistan-Liechtenstein
|ore 16:00
|Belgio-Macedonia del Nord
|ore 20:45
|Francia-Azerbaigian
|ore 20:45
|Germania-Lussemburgo
|ore 20:45
|Irlanda del Nord-Slovacchia
|ore 20:45
|Islanda-Ucraina
|ore 20:45
|Kosovo-Slovenia
|ore 20:45
|Svezia-Svizzera
|ore 20:45
Si prosegue con un’altra giornata ricca di appuntamenti. Alle 16 scendono in campo Kazakistan e Liechtenstein. Anche qui sono previste sette gare alle 20:45, tra cui Belgio-Macedonia del Nord, sfida importante tra le due nazionali in testa al girone J: i macedoni sono primi con 11 punti, mentre il Belgio è a quota 10 ma con una partita in meno.
In campo anche Francia-Azerbaigian e Germania-Lussemburgo: nel Gruppo A la Slovacchia guida a punteggio pieno con 6 punti, seguono Irlanda del Nord e i tedeschi a quota 3, mentre il Lussemburgo è ancora a secco. Da seguire anche Islanda-Ucraina e Svezia-Svizzera.
Le partite di sabato 11 ottobre
|Lettonia-Andorra
|ore 15:00
|Norvegia-Israele
|ore 18:00
|Ungheria-Armenia
|ore 18:00
|Bulgaria-Turchia
|ore 20:45
|Estonia-Italia
|ore 20:45
|Portogallo-Irlanda
|ore 20:45
|Serbia-Albania
|ore 20:45
|Spagna-Georgia
|ore 20:45
Si parte con Lettonia-Andorra alle 15, mentre alle 18 sono in programma Norvegia-Israele e Ungheria-Armenia. Cinque gare sono previste alle 20:45, tra cui l’Italia di Gattuso, che affronterà l’Estonia, il Portogallo contro l’Irlanda, con i portoghesi in testa al Gruppo F a 6 punti e gli irlandesi quarti a 1 punto, e la Spagna, che se la vedrà con la Georgia: spagnoli in testa al Gruppo E con 6 punti, georgiani a quota 3.