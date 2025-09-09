Qualificazioni mondiali: Modric e McTominay assist d'autore, segna Hojlund, tre punti (di sutura) per Haaland

Sorridono Croazia e Svizzera, successo anche per la Scozia, mentre crolla la Svezia contro il Kosovo. Intanto, piccolo incidente fuori dal campo per il norvegese.

Nessun affanno per la Croazia di Modric, che liquida il Montenegro con un netto 4-0. Vittoria anche per la Scozia, che super 2-0 la Bielorussia, con la prima rete firmata dall’attaccante del Torino, Ché Adams, su assist di McTominay. Sopresa Svezia, che si fa beffare dal Kosovo. Conferme invece dalla Svizzera, convincente nel 3-0 sulla Slovenia. Stesso risultato anche per la Danimarca che regola la Grecia grazie ai gol di Damsgaard e Hojlund.

Gruppo B, la Svizzera consolida il primo posto

La Svizzera, dopo il buon esordio con il Kosovo, conferma la posizione al vertice del gruppo B con il 3-0 inflitto ai danni della Slovenia, che nel primo tempo ha dovuto anche fare a meno di Lovric per infortunio. Decisive le reti di Elvedi, Embolo e Ndoye, quest’ultimo su assist di Freuler. Sorpresa Kosovo contro la Svezia di Gyokeres, che vince 2-0 grazie ai gol di Rexhbecaj e l’ex Lazio Muriqi.

Gruppo C, successi per Scozia e Danimarca

Prima vittoria per la Scozia che non lascia scampo alla Bielorussia: sblocca al sfida l’attaccante del Torino, Ché Adams, lesto ad approfittare dell’assist servito da McTominay. Al 65′ arriva il raddoppio con l’autogol di Volkov. Sapore di Serie A anche nella vittoria per 3-0 della Danimarca contro la Grecia: l’ex Sampdoria Damsgaard porta avanti i suoi, Christensen raddoppia e Hojlund chiude i giochi.

Gruppo L, Croazia ancora imbattuta

Passeggia la Croazia, che stende per 4-0 il Montenegro. La squadra di Dalic aggancia la Repubblica Ceca in vetta a quota 12 punti, con una gara in meno e una differenza reti nettamente superiore (+16 contro +5). Stappa la gara Jakicsu assist di Modric, avversari che prima dell’intervallo restano in dieci per il doppio giallo a Bulatovic. Nel secondo tempo, Kramaric firma il raddoppio su angolo battuto ancora dal Pallone d’Oro, nel finale Majer e l’ex Inter Perisic chiudono i conti. Succeso anche per le Far Oer che vincono di misura contro la Gibilterra grazie alla rete di Agnarsson.

Haaland, tre punti di sutura: cosa è successo

Piccolo incidente per Haaland. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, l’attaccante del Manchester City, salendo sul pullman della squadra, ha sbattuto contro la porta d’ingresso procurandosi un taglio sotto il labbro inferiore. Nulla di serio, ma è stato necessario l’intervento con tre punti di sutura e una successiva visita dentistica per verificare eventuali conseguenze dell’impatto.

Lo stesso centravanti della Norvegia ha ironizzato sull’accaduto con un post sui social, condividendo un selfie e scrivendo: “Sono appena stato sbattuto fuori dalla porta dell’autobus”. Nonostante l’inconveniente, lo stesso Haaland sarà regolarmente a disposizione per la sfida di questa sera contro la Moldavia.

