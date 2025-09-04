Mondiali, le gare di oggi: dove vedere Olanda-Polonia e Slovacchia-Germania

Campionati in pausa, riflettori puntati sulle qualificazioni al Mondiale 2026. La rassegna iridata sarà la prima con il nuovo format a 48 squadre complessive: per l’Europa i posti a disposizione sono 16, di cui 12 riservati alle vincitrici dei gironi e 4 assegnati tramite playoff. Agli spareggi accederanno le 12 seconde classificate e quattro formazioni provenienti dalla Nations League. L’attesa è tutta per l’esordio di Gattuso sulla panchina dell’Italia, chiamata a ripartire dopo un avvio complicato. Ma il programma propone diverse sfide interessanti già in questa prima manche. Di seguito, nel dettaglio, tutte le gare in calendario fino a sabato.
Qualificazioni mondiali 2026, dove vedere le sfide
Gli incontri della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e a NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.
Le gare di oggi, giovedì 4 settembre
|Kazakistan-Galles
|16:00
|Georgia-Turchia
|18:00
|Lituania-Malta
|18:00
|Bulgaria-Spagna
|20:45
|Liechtenstein-Belgio
|20:45
|Lussemburgo-Irlanda del Nord
|20:45
|Olanda-Polonia
|20:45
|Slovacchia-Germania
|20:45
Si apre con Kazakistan-Galles nel gruppo J. Gli inglesi, secondi a quota 7 punti grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta, cercano continuità per restare in scia al vertice. Per i kazaki, quarti con 3 punti, l’unico successo è arrivato contro il Liechtenstein, fanalino di coda ancora fermo a zero e atteso in serata dal confronto con il Belgio. Nel gruppo E, Georgia-Turchia e Bulgaria-Spagna apriranno il cammino di una qualificazione ancora tutta da scrivere.
Nel gruppo G spazio al confronto tra Lituania e Malta, ultime due della classifica rispettivamente con 2 e 1 punto. Riflettori sul gruppo C, dove Olanda-Polonia rappresenta il match di cartello. La squadra di Koeman ha svolto un buon cammino finora e vorrà dare continuità alle due vittorie conquistate; anche i polacchi hanno messo a segno due successi, ma hanno subito anche la battuta d’arresto contro la Finlandia. Infine, esordio anche il gruppo A: in programma Lussemburgo-Irlanda del Nord e Slovacchia-Germania.
Le gare di domani, venerdì 5 settembre
|Danimarca-Scozia
|20:45
|Faeroerne-Croazia
|20:45
|Grecia-Bielorussia
|20:45
|Islanda-Azerbaigian
|20:45
|Italia-Estonia
|20:45
|Moldavia-Israele
|20:45
|Montenegro-Repubblica Ceca
|20:45
|Slovenia-Svezia
|20:45
|Svizzera-Kosovo
|20:45
|Ucraina-Francia
|20:45
Tante le sfide in programma alle 20:45. Cresce l’attesa per l’esordio di Rino Gattuso alla guida dell’Italia. Dopo il pesante 3-0 incassato in Norvegia e lo 0-2 contro la Moldavia, gli Azzurri proveranno a ripartire contro l’Estonia, valida per la quinta giornata del gruppo I. Nello stesso girone riflettori anche su Moldavia-Israele.
Nel gruppo C spazio a Danimarca-Scozia e Grecia-Bielorussia, mentre nel gruppo L la Croazia, seconda con 6 punti, affronta il Faeroerne, ferma a 3. Sfida di vertice invece tra Repubblica Ceca, prima della classe, e Montenegro, terzo. Il gruppo D propone Islanda-Azerbaigian e soprattutto Ucraina-Francia, altra gara di cartello del turno. Esordio anche nel gruppo B, con Slovenia-Svezia e Svizzera-Kosovo a inaugurare il cammino.
Le gare di sabato 6 settembre
|Lettonia-Serbia
|15:00
|Armenia-Portogallo
|18:00
|Inghilterra-Andorra
|18:00
|Austria-Cipro
|20:45
|Irlanda-Ungheria
|20:45
|San Marino-Bosnia-Erzegovina
|20:45
Sei le gare in programma. Nel gruppo K la Lettonia ospita la Serbia, mentre l’Inghilterra, capolista, affronta l’Andorra ultima in classifica. Esordio invece per il Portogallo di Ronaldo, reduce dalla vittoria dell’ultima Nations League, che nel gruppo F debutta contro l’Armenia. Nello stesso girone riflettori anche su Irlanda-Ungheria.
Nel gruppo H l’Austria di Arnautovic, seconda forza del raggruppamento, sfida Cipro, quarto con 3 punti. Chiude il programma San Marino-Bosnia Erzegovina, con i padroni di casa ancora a secco e gli ospiti al comando a quota 9.