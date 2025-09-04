Virgilio Sport
CALCIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Mondiali, le gare di oggi: dove vedere Olanda-Polonia e Slovacchia-Germania

Nazionali in campo per le gare di qualificazione: ecco dove seguire tutte le sfide, venerdì in campo l'Italia di Gattuso, sabato il Portogallo di CR7

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Campionati in pausa, riflettori puntati sulle qualificazioni al Mondiale 2026. La rassegna iridata sarà la prima con il nuovo format a 48 squadre complessive: per l’Europa i posti a disposizione sono 16, di cui 12 riservati alle vincitrici dei gironi e 4 assegnati tramite playoff. Agli spareggi accederanno le 12 seconde classificate e quattro formazioni provenienti dalla Nations League. L’attesa è tutta per l’esordio di Gattuso sulla panchina dell’Italia, chiamata a ripartire dopo un avvio complicato. Ma il programma propone diverse sfide interessanti già in questa prima manche. Di seguito, nel dettaglio, tutte le gare in calendario fino a sabato.

Qualificazioni mondiali 2026, dove vedere le sfide

Gli incontri della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e a NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.

Le gare di oggi, giovedì 4 settembre

Kazakistan-Galles 16:00
Georgia-Turchia 18:00
Lituania-Malta 18:00
Bulgaria-Spagna 20:45
Liechtenstein-Belgio 20:45
Lussemburgo-Irlanda del Nord 20:45
Olanda-Polonia 20:45
Slovacchia-Germania 20:45

Si apre con Kazakistan-Galles nel gruppo J. Gli inglesi, secondi a quota 7 punti grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta, cercano continuità per restare in scia al vertice. Per i kazaki, quarti con 3 punti, l’unico successo è arrivato contro il Liechtenstein, fanalino di coda ancora fermo a zero e atteso in serata dal confronto con il Belgio. Nel gruppo E, Georgia-Turchia e Bulgaria-Spagna apriranno il cammino di una qualificazione ancora tutta da scrivere.

Nel gruppo G spazio al confronto tra Lituania e Malta, ultime due della classifica rispettivamente con 2 e 1 punto. Riflettori sul gruppo C, dove Olanda-Polonia rappresenta il match di cartello. La squadra di Koeman ha svolto un buon cammino finora e vorrà dare continuità alle due vittorie conquistate; anche i polacchi hanno messo a segno due successi, ma hanno subito anche la battuta d’arresto contro la Finlandia. Infine, esordio anche il gruppo A: in programma Lussemburgo-Irlanda del Nord e Slovacchia-Germania.

Le gare di domani, venerdì 5 settembre

Danimarca-Scozia 20:45
Faeroerne-Croazia 20:45
Grecia-Bielorussia 20:45
Islanda-Azerbaigian 20:45
Italia-Estonia 20:45
Moldavia-Israele 20:45
Montenegro-Repubblica Ceca 20:45
Slovenia-Svezia 20:45
Svizzera-Kosovo 20:45
Ucraina-Francia 20:45

Tante le sfide in programma alle 20:45. Cresce l’attesa per l’esordio di Rino Gattuso alla guida dell’Italia. Dopo il pesante 3-0 incassato in Norvegia e lo 0-2 contro la Moldavia, gli Azzurri proveranno a ripartire contro l’Estonia, valida per la quinta giornata del gruppo I. Nello stesso girone riflettori anche su Moldavia-Israele.

Nel gruppo C spazio a Danimarca-Scozia e Grecia-Bielorussia, mentre nel gruppo L la Croazia, seconda con 6 punti, affronta il Faeroerne, ferma a 3. Sfida di vertice invece tra Repubblica Ceca, prima della classe, e Montenegro, terzo. Il gruppo D propone Islanda-Azerbaigian e soprattutto Ucraina-Francia, altra gara di cartello del turno. Esordio anche nel gruppo B, con Slovenia-Svezia e Svizzera-Kosovo a inaugurare il cammino.

Le gare di sabato 6 settembre

Lettonia-Serbia 15:00
Armenia-Portogallo 18:00
Inghilterra-Andorra 18:00
Austria-Cipro 20:45
Irlanda-Ungheria 20:45
San Marino-Bosnia-Erzegovina 20:45

Sei le gare in programma. Nel gruppo K la Lettonia ospita la Serbia, mentre l’Inghilterra, capolista, affronta l’Andorra ultima in classifica. Esordio invece per il Portogallo di Ronaldo, reduce dalla vittoria dell’ultima Nations League, che nel gruppo F debutta contro l’Armenia. Nello stesso girone riflettori anche su Irlanda-Ungheria.

Nel gruppo H l’Austria di Arnautovic, seconda forza del raggruppamento, sfida Cipro, quarto con 3 punti. Chiude il programma San Marino-Bosnia Erzegovina, con i padroni di casa ancora a secco e gli ospiti al comando a quota 9.

