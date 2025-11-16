Qual. Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda in tv e in streaming

Eccp le ultime 24 gare di qualificazioni europee: Portogallo-Armenia (lusitani senza CR7) e Ungheria-Irlanda aprono le danze. Orari e dove vederle

Tra domani e martedì si disputeranno altre 24 gare di qualificazione ai prossimi Mondiali che si terranno in Messico, Canada e Stati Uniti. Tra queste c’è Italia-Norvegia, mentre Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda apriranno il sipario sulla tre giorni di sfide con in palio un posto per la fase finale, la prima a 48 squadre. Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere le partite in diretta e il programma completo.

Qualificazioni Mondiali, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Le gare della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.

Le partite di oggi, domenica 16 novembre

Il Portogallo, dopo il flop in Irlanda, chiede strada all’Armenia, ormai fuori dai giochi nel girone F (a 4 squadre) per volare ai Mondiali. Mancherà Cristiano Ronaldo, espulso per una gomitata a O’Shea nel match di giovedì sera, ma ci saranno tutti gli altri gioielli, a partire dall’ex rossonero Joao Felix, Bernardo Silva e Ramos. Ai lusitani potrebbe bastare un pareggio per terminare la fase di qualificazione al primo posto, a patto che l’Ungheria non batta l’Irlanda con più di tre gol di scarto.

Tra Portogallo e Ungheria c’è un divario di due punti e di tre reti nella differenza reti totale. La nazionale guidata da Marco Rossi potrebbe presentarsi ai playoff fermando in casa l’Irlanda, in ascesa nelle ultime due gare giocate (6 punti). Un punto separa le due contendenti di scena alla Puskas Arena di Budapest. Domani scenderanno in campo anche Inghilterra (in Albania) e Francia (in Azerbaigian) entrambe già qualificate per la fase finale. Lo spareggio Ucraina-Islanda (entrambe appaiate a 7 punti dietro la Francia) qualificherà una delle due per i playoff (all’Islanda basterà non perdere).

Portogallo-Armenia ore 15 Sky Ungheria-Irlanda ore 15 Sky Albania-Inghilterra ore 18 Sky Azerbaigian-Francia ore 18 Sky Serbia-Lettonia ore 18 Sky Ucraina-Islanda ore 18 Sky Israele-Moldavia ore 20.45 Sky Italia-Norvegia ore 20.45 Sky

Il programma di domani, lunedì 17 novembre

Lunedì toccherà alla Germania (contro la Slovacchia, ai tedeschi basta un punto per scrollarsi di dosso l’avversario), alla Croazia (già qualificata, attesa in Montenegro) e all’Olanda (vicinissima alla qualificazione, in casa contro la Lituania). Impegno facile per la Repubblica Ceca, seconda nel girone L a +1 sulle Isole Far Oer, che attende la visita di Gibilterra: una vittoria per i playoff.

Germania-Slovacchia ore 20.45 Sky Irlanda del Nord-Lussemburgo ore 20.45 Sky Malta-Polonia ore 20.45 Sky Montenegro-Croazia ore 20.45 Sky Olanda-Lituania ore 20.45 Sky Repubblica Ceca-Gibilterra ore 20.45 Sky

Tutte le partite di martedì: riflettori puntati su Spagna-Turchia

Martedì si disputeranno le ultime 10 gare della fase di qualificazione ai Mondiali del 2026. C’è attesa per lo scontro diretto Scozia-Danimarca, interessante anche Spagna-Turchia, uno dei big match di serata. La Svizzera chiude in Kosovo, la Svezia in casa contro la Slovenia.