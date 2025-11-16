Qual. Mondiali, le partite di oggi: dove vedere Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda in tv e in streaming

Tra domani e martedì si disputeranno altre 24 gare di qualificazione ai prossimi Mondiali che si terranno in Messico, Canada e Stati Uniti. Tra queste c’è Italia-Norvegia, mentre Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda apriranno il sipario sulla tre giorni di sfide con in palio un posto per la fase finale, la prima a 48 squadre. Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere le partite in diretta e il programma completo.
- Qualificazioni Mondiali, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming
- Le partite di oggi, domenica 16 novembre
- Il programma di domani, lunedì 17 novembre
- Tutte le partite di martedì: riflettori puntati su Spagna-Turchia
Le gare della fase a gironi delle qualificazioni europee al Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta su Sky, per gli abbonati ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Con Sky Go e NOW, le partite saranno disponibili anche in streaming, accessibili su smartphone, tablet e pc. Inoltre, le gare dell’Italia di Gattuso saranno trasmesse anche in chiaro sui canali Rai.
Il Portogallo, dopo il flop in Irlanda, chiede strada all’Armenia, ormai fuori dai giochi nel girone F (a 4 squadre) per volare ai Mondiali. Mancherà Cristiano Ronaldo, espulso per una gomitata a O’Shea nel match di giovedì sera, ma ci saranno tutti gli altri gioielli, a partire dall’ex rossonero Joao Felix, Bernardo Silva e Ramos. Ai lusitani potrebbe bastare un pareggio per terminare la fase di qualificazione al primo posto, a patto che l’Ungheria non batta l’Irlanda con più di tre gol di scarto.
Tra Portogallo e Ungheria c’è un divario di due punti e di tre reti nella differenza reti totale. La nazionale guidata da Marco Rossi potrebbe presentarsi ai playoff fermando in casa l’Irlanda, in ascesa nelle ultime due gare giocate (6 punti). Un punto separa le due contendenti di scena alla Puskas Arena di Budapest. Domani scenderanno in campo anche Inghilterra (in Albania) e Francia (in Azerbaigian) entrambe già qualificate per la fase finale. Lo spareggio Ucraina-Islanda (entrambe appaiate a 7 punti dietro la Francia) qualificherà una delle due per i playoff (all’Islanda basterà non perdere).
|Portogallo-Armenia
|ore 15
|Sky
|Ungheria-Irlanda
|ore 15
|Sky
|Albania-Inghilterra
|ore 18
|Sky
|Azerbaigian-Francia
|ore 18
|Sky
|Serbia-Lettonia
|ore 18
|Sky
|Ucraina-Islanda
|ore 18
|Sky
|Israele-Moldavia
|ore 20.45
|Sky
|Italia-Norvegia
|ore 20.45
|Sky
Lunedì toccherà alla Germania (contro la Slovacchia, ai tedeschi basta un punto per scrollarsi di dosso l’avversario), alla Croazia (già qualificata, attesa in Montenegro) e all’Olanda (vicinissima alla qualificazione, in casa contro la Lituania). Impegno facile per la Repubblica Ceca, seconda nel girone L a +1 sulle Isole Far Oer, che attende la visita di Gibilterra: una vittoria per i playoff.
|Germania-Slovacchia
|ore 20.45
|Sky
|Irlanda del Nord-Lussemburgo
|ore 20.45
|Sky
|Malta-Polonia
|ore 20.45
|Sky
|Montenegro-Croazia
|ore 20.45
|Sky
|Olanda-Lituania
|ore 20.45
|Sky
|Repubblica Ceca-Gibilterra
|ore 20.45
|Sky
Martedì si disputeranno le ultime 10 gare della fase di qualificazione ai Mondiali del 2026. C’è attesa per lo scontro diretto Scozia-Danimarca, interessante anche Spagna-Turchia, uno dei big match di serata. La Svizzera chiude in Kosovo, la Svezia in casa contro la Slovenia.
|Austria-Bosnia
|ore 20.45
|Sky
|Belgio-Liechtenstein
|ore 20.45
|Sky
|Bielorussia-Grecia
|ore 20.45
|Sky
|Bulgaria-Georgia
|ore 20.45
|Sky
|Galles-Macedonia del Nord
|ore 20.45
|Sky
|Kosovo-Svizzera
|ore 20.45
|Sky
|Romania-San Marino
|ore 20.45
|Sky
|Scozia-Danimarca
|ore 20.45
|Sky
|Spagna-Turchia
|ore 20.45
|Sky
|Svezia-Slovenia
|ore 20.45
|Sky