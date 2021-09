Spettacolo ed emozioni nei match della notte validi per le qualificazioni Mondiali Conmebol. L’Argentina ha vinto in casa del Venezuale per 3-1. In rete i nerazzurri Lautaro Martinez e Correa.

Successo anche del Brasile che, grazie ad una rete di Everton Ribeiro, piega il Cile. Finisce in parità la sfida Perù-Uruguay (1-1). Domenica il big match Argentina-Brasile.

OMNISPORT | 03-09-2021 07:42