Qualificazioni Mondiali: bene Brasile e Argentina

Argentina e Brasile non tradiscono nei rispettivi impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’Albiceleste si sbarazza, in quel di Lima, del Perù per 2-0. Pratica archiviata nel primo tempo con le reti di Gonzalez e del nerazzurro Lautaro Martinez.

Tutto facile anche per il Brasile che si impone sull’Uruguay per 2-0. Reti firmate da Arthur e Richarlison. Uruguaiani in inferiorità numerica a partire dal 71′ per l’espulsione nei confronti di Cavani. I verdeoro sono in testa alla classifica con neanche un punto perso (quattro vittorie, 12 punti).

OMNISPORT | 18-11-2020 07:23